Người phụ nữ sát hại cháu nội bị khởi tố

Chiều 13/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phạm Thị Hường (65 tuổi, người địa phương) về tội Giết người.

Người phụ nữ này bị cáo buộc sát hại cháu nội tên Nguyễn Thị Tâm (11 tuổi).

Nói với Zing.vn, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đến nay, cơ quan công an đã chứng minh được động cơ gây án của bà Hường. Kết quả điều tra cho thấy người phụ nữ này hãm hại cháu Tâm do mâu thuẫn với bố con nạn nhân.

Cơ quan công an bác thông tin bị can giết cháu nội để lấy tiền bảo hiểm hoặc do theo giáo phái lạ. Vụ án đã được bàn giao cho Co quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thụ lý theo thẩm quyền.

Hình ảnh bà Hường (bên trái) và cháu Tâm trước khi vụ án xảy ra. Ảnh: Cắt từ clip.

Sự việc xảy ra chiều 3/11. Hôm đó, Nguyễn Thị Tâm đi xe đạp điện đến dự sinh nhật bạn. Trên đường về, Tâm gặp bà Hường.

Cảnh sát xác định 2 bà cháu cãi vã khi bà Hường nhắc đến chuyện bố con Tâm hỗn láo. Lúc này, bị can nảy sinh ý định sát hại cháu nội nên bảo Tâm chở vào đập nước gần nhà để tắm.

Nhờ bé gái kỳ lưng, bà Hường sau đó đẩy nạn nhân xuống nước. Tối đó, không thấy Tâm về nhà nên người thân đi tìm. Đến ngày 5/11, thi thể bé gái được tìm thấy ở hồ nước.

Bị công an triệu tập, bà Hường đã thừa nhận việc đẩy cháu nội xuống nước khiến bé gái tử vong.

Xã Hậu Thành, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

