Người phụ nữ mang bầu bị sát hại trong nhà nghỉ khi về lo đám cưới cho con

Ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cùng Công an huyện Thiệu Hóa đang tích cực điều tra, truy bắt nghi can giết hại nạn nhân H trong nhà nghỉ Hà Tuấn (có địa chỉ tại tiểu khu 12, thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa)

Trước đó, như đã đưa tin, người phụ nữ này thuê phòng cùng một vị khách nam từ ngày 7/2, sau đó, vị khách nam nói với nhân viên nhà nghỉ là ra ngoài có việc rồi không trở lại. Khi lên phòng kiểm tra, nhân viên nhà nghỉ phát hiện người phụ nữ đã tử vong.

Nạn nhân được xác định là bà D.T.H. (46 tuổi, trú tại xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa). Nguyên nhân bà H. tử vong là do bị siết cổ đến tắt thở.

Nghi can gây án bước đầu được xác định là vị khách nam, quê Nam Định - người cùng tới thuê phòng với nạn nhân, tuy nhiên người này đã bỏ trốn.

Anh em, họ hàng, hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình bà H

Anh Phạm Văn Luật, cháu bà H ho biết, chồng bà H mất khi con trai mới được 7 tuổi do tai nạn giao thông khi đang đi làm thuê ở trong nam. Bà ở vậy bươn trải ngược xuôi làm thuê, làm hàng xáo cùng mấy sào ruộng để nuôi con.

Năm 2013, bà H vào trong miền Nam làm công nhân may, còn con trai làm nghề thợ mộc. Thỉnh thoảng nhân ngày giỗ tết hai mẹ con mới về quê. Ngày 5/2 thím ấy về quê lo đám cưới cho con trai Phạm Văn H.

"Sáng 6/2, anh em họ hàng xuống thăm họ gái và làm các thủ tục trước khi cưới, dự kiến lễ cưới diễn ra ngày 14/2, giấy mời đám cưới cũng đã gửi đi. Chiều cùng ngày thím H nhận được điện thoại của người đàn ông quê Nam Định, hai người hẹn gặp nhau trên thị trấn, tối gọi điện thoại không được, anh em trong nhà đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Đêm ngày 8/2, chúng tôi nhận được hung tin. Theo con trai chị H, em ấy biết người đàn ông quê Nam định có quan hệ tình cảm với mẹ mình”, anh Luật nói.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Tình - Chủ tịch UBND xã Thiệu Long cho biết thêm: “Sau khi nhận được thông tin chúng tôi vô cùng bất ngờ, chị H là người phụ nữ đảm đang, chồng mất từ rất lâu nhưng vẫn ở vậy nuôi con. Sau khi đi vào miền Nam làm công nhân thì quen biết người đàn ông quê Nam Định. Giữa hai người có quan hệ tình cảm".

Ngọc Hưng