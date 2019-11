Người phụ nữ đâm chết tình nhân bị khởi tố

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Thị Then (30 tuổi, ở xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) về tội Giết người.

Ngày 24/10, đơn vị này nhận tin báo về việc anh Bùi Ngọc Thành (40 tuổi, chủ thầu xây dựng) bị đâm chết tại nhà riêng. Theo người nhà nạn nhân, lúc 5h15 ngày 24/10, họ nghe tiếng đập cửa và động cơ xe máy. Người thân chạy ra cổng thì không thấy ai, còn anh Thành nằm gục ở ngoài vườn.

Hiện trường vụ án không có dấu hiệu của việc lục soát tài sản, cửa nhà vẫn khóa nhưng có chìa khóa cắm bên ngoài. Cảnh sát nhận định người liên quan sự việc phải có mối quan hệ với nạn nhân. Anh Thành đã vội vã ra ngoài, bỏ lại đôi dép vẫn đi trong nhà...

Cảnh sát thực nghiệm điều tra vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 26/10, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã xác định đối tượng nghi vấn là Đào Thị Then, một người phụ nữ làm nghề bán sắt vụn. Ban đầu, Then quanh co không nhận tội. Song với những chứng cứ thu thập được, đối tượng đã phải tâm phục, khẩu phục, khai nhận hành vi phạm tội.



Theo lời khai của đối tượng Then, anh Bùi Ngọc Thành, làm chủ thầu chuyên thi công xây dựng các công trình nhà ở trên địa bàn huyện Ninh Giang. Khoảng tháng 6/2019, anh Thành quen biết và phát sinh tình cảm nam nữ với chị Then. Sau đó, giữa anh Thành và chị Then nhiều lần quan hệ tình cảm với nhau.

Đến khoảng tháng 8/2019, Then phát hiện mình bị mắc bệnh liên quan đến việc quan hệ tình dục. Do chồng đi lao động nước ngoài đã lâu nên chị Then nghĩ người lây bệnh cho mình là anh Thành. Tuy nhiên, cho rằng anh Thành trốn tránh trách nhiệm, không đưa tiền chữa trị nên Then nảy sinh ý định giết chết anh Thành.

Bị can Đinh Thị Then tái hiện cảnh tấn công nạn nhân.



Rạng sáng 24/10, Then điều khiển xe máy đến trước cổng gọi anh Thành. Hai bên cãi vã và nạn nhân không mở cổng. Thấy vậy, Then đi vòng qua khu vực không có tường bao để vào sân. Cho rằng người tình trốn tránh trách nhiệm, bị can đã rút dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Sau khi gây án, Then điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Còn anh Thành tử vong trên đường đến bệnh viện.

Để làm rõ các tình tiết của vụ án, ngày 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành thực nghiệm hiện trường.

Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

