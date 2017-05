Người phụ nữ chở 34 kg thuốc nổ với giá 500.000 đồng

Chiều ngày 6/5, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) khởi tố Lê Thị Điều (38 tuổi, ngụ xã Quỳnh Lộc) về hành vi Vận chuyển trái phép vật liệu nỗ.

Điều tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan chức năng, 20h20 ngày 5/5, lực lượng của Đồn Biên phòng Quỳnh Phương và Phòng An ninh điều tra (Công an Nghệ An) tuần tra trên đê ở xã Quỳnh Lập đã phát hiện Điều vận chuyển thuốc nổ bằng xe máy. Tang vật thu được là 160 thỏi thuốc nổ có trọng lượng 34 kg.

Điều khai, chị ta nhận chở thuốc nổ cho một phụ nữ lạ mặt với tiền công 500.000 đồng. Cơ quan chức năng sau đó bàn giao Điều và tang vật cho Công an thị xã Hoàng Mai xử lý.

Theo Công an TP HCM