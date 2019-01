Người phụ nữ cầm đầu đường dây ma túy lớn nhất Buôn Ma Thuột

Sáng 5/1, đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 người về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Họ gồm Lê Thị Hiền (49 tuổi), Trần Hữu Tuấn (61 tuổi), Nguyễn Hiệp (36 tuổi), Nguyễn Hải Dương (36 tuổi), Lưu Văn Nghĩa (35 tuổi) và Nguyễn Quốc Việt (38 tuổi), cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột.

Theo điều tra ban đầu, sáng 26/12/2018, Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp cùng phòng Cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ ập vào bắt quả tang tụ điểm ma túy tại hẻm 120 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập.

Hiền được công an xác định là kẻ cầm đầu nhóm buôn ma túy. Ảnh: Minh Lộc.

Công an xác định, đây là nơi chuyên cung cấp ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn, hoạt động của băng nhóm buôn bán này rất tinh vi.

Bước đầu xác định, Hiền là người đứng ra tổ chức mua ma túy, giao cho Hiệp phân thành từng gói nhỏ.

Sau đó, Hiệp giao cho Nghĩa và Việt mang bán, Dương có trách nhiệm giám sát việc giao dịch. Tuấn làm nhiệm vụ cảnh giới.

Khi cần ma túy, con nghiện đến nơi ở của băng nhóm này, bỏ tiền vào một cái xô và làm theo hướng dẫn để lấy ma túy trong bát nhang đặt tại bãi đất trống gần đó.

Ma túy được nhóm trên để trong bát nhang để con nghiện đến lấy. Ảnh: Minh Lộc.

Tại thời điểm bắt giữ, công an thu giữ nhiều gói heroin có trọng lượng 72 gram cùng nhiều vật dụng phục vụ việc mua bán ma túy.

Theo đại tá Bôn, do số lượng ma túy lớn nên Công an TP Buôn Ma Thuột khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

