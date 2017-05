Người phụ nữ bị nhân tình tung ảnh khỏa thân kêu cứu công an

Trao đổi với Zing.vn, chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, đầu tháng 4 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Bùi Đăng Đ. (45 tuổi, ở huyện Thanh Oai) về hành vi Làm nhục người khác. Tuy nhiên, một ngày sau khi công an ra lệnh bắt, VKSND quận Tây Hồ quyết định không phê chuẩn.

Đại diện cơ quan điều tra cho hay, lý do VKS đưa ra là: Chưa đủ căn cứ xác định Đ. có hành vi Làm nhục người khác. Hành vi không thuộc các trường hợp bắt người trong trường hợp bắt khẩn cấp theo quy định tại điều 81 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Công an xác định hành vi làm nhục

Theo nội dung vụ việc do Công an quận Tây Hồ cung cấp, chị Thanh (36 tuổi, ở quận Tây Hồ, đã đổi tên) đã có chồng con, từng làm việc cho một công ty bảo hiểm. Tháng 9/2015, người phụ nữ này và ông Đ. nảy sinh tình cảm nam nữ.

Trình bày trong đơn gửi cơ quan điều tra, người phụ nữ dáng cao, da trắng cho hay sau thời gian mặn nồng, chị đã chủ động cắt đứt quan hệ với ông Đ. Tuy nhiên, chị Thanh nhiều lần bị người đàn ông này tìm gặp để níu kéo, thậm chí đe dọa, đánh đập.

Đơn kêu cứu của chị Thanh gửi đến cơ quan công an. Ảnh: Việt Đức.

"Cơ quan điều tra có đủ tài liệu chứng minh ông Đ. đánh đập, đe dọa chị Thanh và chồng người phụ nữ này", chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ nói với Zing.vn.

Tháng 3/2017, nhận thấy không thể níu kéo tình cảm với chị Thanh, ông Đ. nảy ý định làm nhục người phụ nữ này. Ông ta bắt đầu bằng việc gửi cho chồng chị Thanh nhiều ảnh “nóng” chụp chị này trong tư thế nhạy cảm.

Tiếp đến, ông ta được cho là lập một tài khoản Facebook, đăng ảnh nhạy cảm của chị Thanh, kèm lời lẽ xúc phạm bạn gái cũ. Đáng chú ý, trong những ảnh Đ. gửi cho chị Thanh với mục đích đe dọa, có hình một khẩu súng.

Bức xúc, lo sợ với hành vi của Đ., tháng 3 và tháng 4, chị Thanh đã làm đơn cầu cứu lực lượng công an, tố cáo hành vi Làm nhục người khác của ông Đ.

Trong khi nhà chức trách đang xác minh nội dung đơn kêu cứu, chiều 3/4, chồng chị Thanh gọi điện trình báo với cơ quan công an việc ông Đ. đang tới nhà gây rối, xúc phạm danh dự các thành viên trong gia đình.

Sau khi xuống hiện trường ghi nhận và triệu tập người đàn ông gây rối về trụ sở xét hỏi, kết hợp với các tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đ. về hành vi Làm nhục người khác.

Tuy nhiên, ngày 4/4, VKSND quận Tây Hồ quyết định không phê chuẩn lệnh bắt.

Khởi tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ việc, căn cứ lời khai bị hại, kèm hình ảnh khẩu súng mà chị Thanh cung cấp, Công an quận Tây Hồ nghi vấn ông Đ. tàng trữ vũ khí.

Ngày 4/4, Cơ quan điều tra tiếp tục ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà người đàn ông này ở huyện Thanh Oai. Quá trình khám xét, cảnh sát thu 1 khẩu súng colt quay màu vàng, 1 khẩu súng nhựa và 50 viện đạn các loại.

Ngày 14/4, Viện khoa học hình sự kết luận giám định khẩu súng ngắn màu vàng là dạng súng ngắn ổ quay, đạn cỡ 5,6 mm, tính năng và tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng, thuộc vũ khí quân dụng. Sử dụng súng bắn vào cơ thể người có thể gây tử vong hoặc bị thương.

Căn cứ kết quả này, ngày 27/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Quang Đ. về hành vi Tàng trữ vũ khí quân dụng.

Được xin ý kiến về trình tự giải quyết vụ việc, Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội xác định Công an quận Tây Hồ khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Đ. về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng là có căn cứ.

Tuy nhiên, sau hơn một tuần chuyển hồ sơ vụ việc sang VKSND quận Tây Hồ để đề nghị phê chuẩn các quyết định khởi tố, cơ quan điều tra chưa nhận được công văn trả lời, không rõ lý do VKS chưa phê chuẩn - đại diện cơ quan công an cho biết.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ, nếu quyết định khởi tố bị can đối với Đ. về hành vi Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng được VKS cùng cấp phê chuẩn, cơ quan điều tra sẽ có căn cứ tiếp tục làm rõ hành vi Làm nhục người khác theo đơn tố cáo của chị Thanh. Nếu thu thập đủ chứng cứ, nhà chức trách sẽ xem xét khởi tố bổ sung Đ. về hành vi này.

“VKS cho rằng hành vi Làm nhục người khác không cần bắt khẩn cấp là quan điểm của Viện. Cơ quan điều tra cho rằng để Đ. ở ngoài xã hội sẽ làm cản trở quá trình điều tra nên phải bắt giữ, tạm giam”, đại diện Công an quận Tây Hồ nói.

Trao đổi với Zing.vn, luật sư Lại Văn Doãn, Giám đốc Công ty Luật TNHH Trung Nam Thái (Đoàn luật sư Hà Nội), cho biết Khoản 4, điều 126 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định về khởi tố bị can nêu rõ: Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định khởi tố bị can, Cơ quan điều tra phải gửi quyết định khởi tố và tài liệu liên quan đến việc khởi tố bị can đó cho VKS cùng cấp để xét phê chuẩn việc khởi tố. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được quyết định khởi tố bị can, VKS phải quyết định phê chuẩn hoặc quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can và gửi ngay cho cơ quan điều tra.

