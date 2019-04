Người nước ngoài đi ôtô cướp tài sản, kéo lê nạn nhân 40 m

Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đang phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương truy bắt một nghi phạm là người nước ngoài dùng ôtô cướp tài sản của một phụ nữ và kéo lê người này trên đường phố tại khu vực trung tâm Đà Lạt.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nghi phạm là Mohammadi Khajehghiasi Ali (29 tuổi, quốc tịch Iran). Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Uyên (61 tuổi, ngụ tại TP Đà Lạt).

Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 1/4, khi bà Uyên đang mua bán ngoại tệ tại khu Hòa Bình, thuộc trung tâm TP Đà Lạt, thì có một người đàn ông nước ngoài, ngồi trên ôtô gọi bà tới gần để đổi USD sang tiền Việt (VNĐ).

Cơ quan chức năng tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ cướp.

Trong lúc bà Uyên mở túi xách đeo trên người để lấy tiền thực hiện giao dịch thì người này vẫn ngồi trên xe ở vị trí tài xế, sau đó bất ngờ giật lấy túi xách và điều khiển ôtô bỏ chạy. Mặc dù bà Uyên bị ngã xuống đường nhưng vẫn cố giằng giữ chiếc túi xách, nên bị kéo lê trên mặt đường khoảng 40 m.

Chỉ khi người bà Uyên bị va đập mạnh vào một xe máy đang dựng bên đường, người này mới chịu buông tay và lái xe bỏ chạy về hướng đèo Khánh Vĩnh đi TP Nha Trang (Khánh Hòa). Tuy không bị mất tài sản nhưng bà Uyên đã bị đa chấn thương dẫn đến ngất xỉu, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Bà Uyên bị kéo lê khoảng 40 m giữa phố.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Lạt đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng công an của tỉnh Khánh Hòa tiến hành truy bắt. Sau đó phát hiện chiếc ôtô mà nghi phạm sử dụng trong vụ cướp được gửi tại một bãi giữ xe ở TP Nha Trang.

Xác minh của cơ quan điều tra cho thấy, đây là chiếc ôtô của một người phụ nữ ở quận 12, TP.HCM đứng tên sở hữu, nhưng người này đã cho một công ty du lịch thuê để kinh doanh dịch vụ cho thuê xe.

Vào ngày 28/3, một phụ nữ tên N.T.T.L. ở TP Vũng Tàu đã đến thuê chiếc ôtô này cho Mohammadi Khajehghiasi Ali sử dụng. Bà L. đã nhiều lần liên lạc nhưng không biết hiện người này đang ở đâu.

Từ nhiều cơ sở, chứng cứ, xác định đây là nghi can của vụ cướp, Công an TP Đà Lạt đã phối hợp với Sở Ngoại vụ Lâm Đồng và các đơn vị liên quan gửi văn bản tới Cục quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với nghi phạm vụ cướp là Mohammadi Khajehghiasi Ali để phục vụ công tác điều tra, truy bắt, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an TP HCM

