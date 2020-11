“Người nhện” trèo từ tầng 1 lên tầng 6, trộm số hàng hóa “khủng”

Ngày 9/11, tin từ Công an Hà Nội cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Xuân Hinh (SN 2001, trú tại xã Nam Thanh, Tiền Hải, Thái Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Đinh Xuân Hinh.

Theo điều tra, Đinh Xuân Hinh là nhân viên cửa hàng kinh doanh điện thoại, máy tính trên phố Yên Lãng, phường Láng Hạ, Đống Đa. Quá trình làm việc, Hinh nắm được cửa hàng mở cửa đến 21h, sau đó đóng cửa, không có bảo vệ trông giữ. Đáng chú ý, cửa kho hàng trên tầng 6 của ngôi nhà không khóa.



Do nợ nần, Hinh đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Tang vật trong vụ án.

Khoảng 22h tối 29/10, lợi dụng các nhân viên đã ra về hết, Hinh trèo từ tầng 1 lên tầng 6 của ngôi nhà rồi đột nhập vào bên trong kho chứa hàng.

Tại đây, đối tượng lục soát, lấy đi 4 máy tính Macbook, 3 iPad, 10 điện thoại iPhone, 4 chiếc đồng hồ Apple Watch… cùng một số sản phẩm khác. Sau đó, Hinh xuống tầng 1, dùng chìa khóa dự phòng để trong cửa hàng mở cửa ngách rồi thoát ra ngoài.

Số tài sản lấy được Hinh cất giấu 2 chiếc điện thoại tại phòng trọ, số còn tại mang gửi nhờ tại nhà một người bạn ở huyện Thanh Trì.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an quận Đống Đa đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ hành vi trộm cắp của Hinh. Bước đầu, đánh giá sơ bộ số tài sản trộm cắp có giá trị gần 300 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

