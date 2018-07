Người nhà gào khóc khi kẻ giết gia đình ông chủ xuất hiện ở tòa

Sáng 9/7, TAND TP.HCM đưa bị cáo Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) ra xét xử tội Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân vụ án là 5 người trong gia đình ông Mai Xuân Chinh (ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).

Có mặt tại tòa lúc 7h30, chị và em gái của ông Chinh bật khóc. "Đau xót lắm", bà Hường, chị của ông Chinh nghẹn ngào nói.

Sau đó khoảng 30 phút, cáo Nguyễn Hữu Tình được áp giải đến tòa. Người nhà nạn nhân không ngừng gào khóc, toan chạy theo bị cáo. Khuôn mặt Tình không biểu lộ cảm xúc.

Theo ghi nhận của phóng viên, 8h15, Tình được đưa vào phòng xử án. Bị cáo tỏ ra bình thản, có lúc mỉm cười.

Tình không nhờ người bào chữa nhưng do bị truy tố khung hình phạt cao nhất là tử hình nên theo quy định của pháp luật, HĐXX đã mời luật sư Phạm Trần Huy tham gia bào chữa cho bị cáo này.

Bà Mai Thị Hường (áo hoa đỏ), chị của ông Chinh từ quê Thanh Hóa vào khuya 8/7 để dự phiên tòa. Ảnh: Lê Quân.

Theo cáo trạng, Tình từ quê An Giang lên TP.HCM làm thuê và được ông Chinh nhận vào làm công, ăn và ngủ tại nhà. Trong quá trình làm việc, Tình làm hiệu quả thấp, hay hư hỏng sản phẩm, đi chơi game, ăn uống cả đêm nên bà Hồng (vợ ông Chinh) thường la mắng. Tình nghĩ bà chủ phân biệt đối xử với mình nên đâm ra thù ghét.

Khoảng 4h ngày 13/2, Tình làm rơi viên bi sắt trên sàn gỗ, gây ra tiếng động, bà Hồng la mắng nên hắn tức giận, dùng dao đâm chết bà Hồng. Khi ông Chinh phát hiện, Tình tiếp tục đâm người này tử vong.

Sau đó, Tình tiếp tục ra tay sát hại 3 đứa con của vợ chồng chủ nhà.

Nguyễn Hữu Tình được đưa đến tòa. Tình đối diện với khung hình phạt tử hình với 2 tội danh. Ảnh: Lê Quân.

Sau khi giết chết 5 nạn nhân, Tình chiếm đoạt 3 điện thoại di động, bộ nữ trang, laptop, xe máy. Tổng trị giá hơn 18,5 triệu đồng.

Hung thủ còn kéo két sắt đến chỗ ông Chinh nằm với mục đích ép mở két. Do nạn nhân đã chết nên Tình không lấy được.

Ngày 30 Tết, khi không thấy các thành viên trong gia đình ông Chinh ra vào, người dân đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa) nghi có chuyện chẳng lành nên báo cảnh sát. Lực lượng chức năng phá cửa xông vào và phát hiện 5 người trong gia đình này đã tử vong.

Trên thi thể các nạn nhân có nhiều vết thương chảy máu. Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi), bà Mai Thị Hồng (37 tuổi, vợ ông Chinh) và 3 người con, hai gái một trai, là Mai Xuân Triệu (13 tuổi), Mai Huyền Diệu (11 tuổi) và Mai Huyền Diệp (6 tuổi).

Sau khi thu thập đủ thông tin từ hiện trường, camera an ninh, nhà chức trách đã phác họa được chân dung nghi phạm vào chiều 30 Tết. Trong đêm giao thừa, ngoài lực lượng công an địa phương, hàng chục trinh sát tinh nhuệ của Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cũng được huy động vào cuộc.

Đến trưa mùng 1 Tết Mậu Tuất, nguồn tin phát hiện Tình đang ẩn náu ở Cần Giuộc (Long An), cảnh sát đã bắt được Tình.

