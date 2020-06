Liên quan đến vụ việc bé Nguyễn Văn An tử vong sau khoảng 20 ngày được tích cực điều trị tại Khoa Sơ sinh (BV Đa khoa Xanh Pôn) vào chiều 29/6, cùng ngày, trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đã có những phân tích pháp lý theo diễn biến mới.

Theo luật sư, Luật Trẻ em 2016 nghiêm cấm bố mẹ bỏ rơi, bỏ mặc con của mình, kể cả khi vừa sinh.

Mọi hành vi xâm phạm quyền trẻ em đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả gây ra.



Chân dung người mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi con vừa sinh dưới hố ga trên địa bàn xã Thanh Mỹ, TX Sơn Tây.

"Xét hành vi của người phụ nữ vứt bỏ rơi con vừa sinh ra tại hố ga bỏ hoang trên địa bàn xã Thanh Mỹ (TX Sơn Tây) không những là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn gây bất bình trong dư luận xã hội. Vì vậy, cần thiết phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", luật sư Thơm cho hay.



Luật sư Thơm cho biết: "Tuy không có hành vi tác động nào để giết chết con nhưng đã có ý thức bỏ mặc cho hậu quả nguy hại đến tính mạng con. Lỗi của người phụ nữ trong trường hợp này là lỗi cố ý gián tiếp. Do đó, hậu quả xảy ra đến đâu sẽ phải chịu trách nhiệm tương ứng đến đó. Cho đến hiện nay, sau hơn 20 ngày điều trị, bé trai đã tử vong do nhiễm trùng nặng, mặc dù đã được tập thể các bác sỹ hết lòng cứu chữa nhưng không qua khỏi thì hành vi của người mẹ đã có dấu hiệu phạm tội Vứt con đẻ. Tội phạm và hình phạt được quy đinh theo Khoản 2 Điều 124 BLHS".

Hình ảnh bé Nguyễn Văn An những ngày cuối cùng được chăm sóc tích cực tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ảnh: Bảo Loan

Cùng ngày, BV Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bé Nguyễn Văn An đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 13h30 phút chiều 29/6.

Theo bệnh viện, những ngày gần đây, phổi bé An đã bị đông đặc, thay đổi thể tích. Do bị sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm khuẩn huyết, bé An đã tử vong, mặc dù các bác sĩ Khoa Sơ sinh đã phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Nhi Trung ương, cùng các chuyên gia Anh Quốc hội chẩn, nỗ lực cứu chữa.

"Chúng tôi rất thương tiếc sự ra đi của bé An, bởi bên cạnh sự nỗ lực của bệnh viện là sự nỗ lực, niềm khao khát được sống của bé An bằng chính những cuộc "vượt cạn" nhiều ngày ở hố ga dưới nền nhiệt hơn 40 độ C và thậm chí là vi khuẩn xâm nhập", đại diện bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn bàng hoàng.

Hiện thi thể bé An được giao cho chính quyền UBND xã Thanh Mỹ (TX Sơn Tây) và lực lượng chức năng phường Điện Biên (quận Ba Đình) tiếp nhận, xử lý.

Điều 124, BLHS quy định về Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ: 1. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 2. Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

