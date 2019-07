Người mẹ bán con gái sơ sinh để lấy 32 triệu đồng

Ngày 18-7, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt người mẹ là Ven Thị Luyên 8 năm tù, Cụ Thị Tha 6 năm tù, Cụt Thị Xy 5 năm tù, Moong Văn Thoại (chồng của Xy) 3 năm tù về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Ven Thị Luyên bồng con gái là bị hại, mang bỉm cho con đến Tòa "đền tội".

Bị hại là bé Ven Thị H., gần 1 tuổi, con gái của Luyên. Do Luyên đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (bé H.) nên đang được tại ngoại và ôm con đến hầu tòa.

Theo hồ sơ, Luyên (26 tuổi, trú huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghê An) từng năm lần sinh nở, nhưng các con đều bị mất không nuôi được. Năm 2016, Luyên ly hôn chồng. Đến đầu năm 2018, Luyên mang bầu và sinh bé H. vào ngày 28-10-2018.

Do biết được Luyên mới sinh con nhưng không muốn nuôi nên ngày 13-11-2018, Tha (trú xã Bắc Kỳ, huyện Kỳ Sơn) cùng vợ chồng Thoại - Xy (cùng trú xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn) đến bàn bạc thống nhất với Luyên mang bé H. đi bán chia nhau tiền. Lúc này, bé H. chưa tròn 20 ngày tuổi.

Moong Văn Thoại.

Xy nói rằng có quen một người phụ nữ ở Ngã Ba thị trấn Diễn Châu (huyện Diễn Châu, Nghệ An) và người này đồng ý mua bé H. với giá 40 triệu đồng.

Xy và vợ chồng Thoại thỏa thuận với Luyên là nếu bán được bé H. thì Luyên phải trả tiền công cho Tha 5 triệu đồng, vợ chồng Xy và Thoại 3 triệu đồng. Còn lại 32 triệu đồng tiền bán con là của Luyên.

Tha đến bế bé H. lên xe ô tô khách tuyến Kỳ Sơn đi Hà Nội, nhằm để bán bé H. Khi xe khách đi trên quốc lộ 7A (đoạn trước Khách sạn Mường Thanh, Con Cuông) thì cảnh sát yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra và đã phát hiện bắt giữ Tha, giải cứu bé H.

Ngày 14-11-2018, do biết việc bán con là vi phạm pháp luật, Luyên đã đến công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình. Ngày 16-11-2018, Xy và Thoại đã đến Công an huyện Con Cuông đầu thú, khai báo toàn bộ sự việc.

Đối với người phụ nữ ở ngã ba thị trấn Diễn Châu, Xy biết được và liên lạc qua điện thoại, hiện không xác định được họ tên lai lịch cụ thể nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, trình bày hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Ven Thị Xy về Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

HĐXX sơ thẩm nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Luyên là đặc biệt nguy hiểm, coi thường pháp luật, trái với đạo đức xã hội.

Đối với bị cáo Tha và Xy là người khởi xướng đồng thời là người thực hiện tích cực trong việc lôi kéo, mua bán bé H. nên cần xử phạt thật nghiêm. Bị cáo Thoại là người giúp sức, giữ vai trò thứ yếu trong vụ án...

Các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, các bị cáo là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật còn hạn chế, việc mua bán người chưa đạt, hậu quả chưa xảy ra. Ba bị cáo Luyên, Xy, Thoại đã ra đầu thú. Hoàn cảnh gia đình bị cáo Luyên rất khó khăn, trước khi sinh bé H. Luyên đã năm lần sinh đẻ nhưng con đều bị chết, cha, mẹ và người thân không có ai ở gần. Khi sinh con chưa tròn 20 ngày tuổi, tâm lý phụ nữ chưa ổn định, nên cần xem xét các tình tiết trên để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Luyên và các bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Thoại và Xy đã bồi thường cho bé H. số tiền 2 triệu đồng và tại phiên tòa đại diện hợp pháp cho bị hại không yêu cầu bồi thường thêm nên HĐXX không xem xét.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX sơ thẩm đã tuyên án như trên.

