Người giúp việc biến mất cùng gần 100 triệu đồng

Ngày 23/11, Công an quận Bình Tân, TP.HCM, cho biết đang xác minh điều tra làm rõ vụ mất trộm tài sản của một gia đình ở khu vực. Điều đáng nói, người giúp việc của gia đình cũng biến mất.

Hình minh hoạ. Nguồn: IT

Theo Công an quận Bình Tân, chủ cơ sở may là bà P.T.H (SN 1984, ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) tới công an trình báo về việc bị mất trộm tài sản gần 100 triệu đồng. Bà H cho biết, trước đó, bà có nhận gần 100 triệu đồng của khách hàng đặt may gia công. Sau đó, bà H đem về nhà và cất trong ngăn tủ phòng khách không có khoá.

Đến 14h ngày 20/11, bà H lục lấy tiền để lo công việc thì tá hoả phát hiện đã bị mất nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra làm rõ.

Theo bà H trình bày, gia đình bà có thuê Trương Thoại Phương (SN 1971) làm người giúp việc. Từ khi xảy ra vụ mất trộm tới nay, người giúp việc đi đâu không rõ.

Theo Dân Việt