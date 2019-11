Người dạy nhạc 'nựng' nữ sinh bị 5 năm tù

Sau một lần tạm hoãn, ngày 28-11, TAND tỉnh Bình Thuận đã đưa vụ án bị cáo Nguyễn Văn Thừa (55 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) dâm ô đối với người dưới 16 tuổi ra xử phúc thẩm.

Kết quả phiên tòa xét xử kín, TAND tỉnh Bình Thuận đã bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm ngày 12-9 của TAND TP Phan Thiết, tuyên phạt bị cáo 5 năm tù.





Theo tòa, Thừa là giáo viên dạy kèm môn nhạc cho các bé gái ở địa phương. Từ tháng 11-2018 đến tháng 2-2019, lợi dụng việc được phụ huynh tin tưởng giao các bé cho chở đi ăn uống, Thừa đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô đối với ba bé gái TT (11 tuổi), AT (11 tuổi) và MT (12 tuổi).





Cụ thể, bị cáo nhiều lần chở các bé gái này đến chỗ vắng để sàm sỡ, dâm ô dù các bé luôn phản ứng.





Theo kết quả giám định pháp y, bé TT bị xâm hại nghiêm trọng. Cụ thể, màng trinh có vết rách không gọn, tương đối nham nhở. Màng trinh bé AT có vết rách chưa tới chân màng trinh…





Gia đình các bé đã tố Thừa ra công an. Ban đầu, tại Công an phường Mũi Né, bị cáo thừa nhận hành vi của mình. Sau khi, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt giam, Thừa đã thay đổi lời khai, không nhận tội mà cho rằng do thấy các cháu bé hát hay nên chỉ "nựng". Riêng đối với bé TT, Thừa khai chỉ sờ vào bụng để kiểm tra xem bé đã... ăn no chưa chứ không có hành vi sờ vào vùng kín.





Tại phiên xử sơ thẩm và phúc thẩm, bị cáo Thừa tiếp tục chối tội, không thừa nhận hành vi dâm ô. Trả lời việc thay đổi lời khai, Thừa cho rằng mình bị ép cung. Theo bị cáo, ban đầu công an gợi ý rằng nếu nhận tội sẽ được giảm nhẹ hình phạt nên bị cáo nhận tội và nhiều lần viết bản tự khai đều bị xé.





Bị tòa truy hỏi nhưng bị cáo Thừa vẫn khăng khăng cho rằng mình chỉ có hành vi xoa đầu, xoa bụng và nựng vì thấy các bé hát hay. Trong khi lời khai của bị cáo tại Công an TP Phan Thiết, chính Thừa đã khai nhận có sờ bụng, ở phần dưới rốn các bé gái.





HĐXX phiên tòa phúc thẩm cho rằng căn cứ vào những chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ, đặc biệt là lời khai của bị cáo tại Công an phường Mũi Né và Công an TP Phan Thiết, đủ cơ sở để buộc tội Thừa đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô với ba bé gái.





Theo HĐXX, hành vi của Thừa đã xâm hại sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục, sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em được pháp luật hình sự bảo vệ. Do đó, cần phải xử lý bằng biện pháp hình sự để giáo dục và phòng ngừa chung.





Đặc biệt, tòa cho rằng bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô với ba bé gái chưa đủ 16 tuổi nên thuộc trường hợp phạm tội hai lần trở lên và đối với hai người trở lên, là tình tiết định khung tăng nặng.

Theo Báo Pháp luật