Người đàn ông tử vong sau khi bị mời về Công an phường làm việc

Gia đình đang lo hậu sự cho ông T.

Trao đổi với báo chí chiều 15/6, vợ ông T cho biết, 20h tối 13.6, khi chồng bà đang ở nhà thì có cán bộ Công an phường Tam Bình đến mời lên trụ sở Công an phường làm việc.

Đến sáng 14/6 cán bộ công an cùng đại diện tổ dân phố đến nhà mời vợ ông T lên trụ sở Công an phường.

Tại trụ sở Công an phường, vợ ông T được cán bộ công an thông báo là ông T đã treo cổ tự vẫn tại trụ sở Công an phường trong đêm 13/6, công an chuyển ông T đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Gia đình ông T có 3 con nhỏ đang tuổi ăn học. Ông T bán đồ điện, còn vợ ông làm nghề giặt đồ thuê. Hiện gia đình ông T không tin ông đã thắt cổ tự vẫn tại trụ sở Công an phường Tam Bình.

Đơn khiếu nại của gia đình ông T.

Nhận được báo cáo sự việc, PC44, Công an TP.HCM đã vào cuộc nắm bắt vụ việc để điều tra.

Đến nay phía Công an TP.HCM cũng như Công an quận Thủ Đức chưa thông tin chính thức.

Theo Tiền Phong