Người đàn ông trốn truy nã bị bắt sau 24 năm

Ngày 1/9, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết cơ quan này đã di lý Nguyễn Xuân Khoát (48 tuổi, ngụ thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Lấp) từ Bình Phước về Đắk Nông để điều tra về hành vi Giết người.

Theo nội dung vụ án, tối 12/4/1993, Khoát cùng một số người bạn đi dự đám cưới thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau với nhóm thanh niên do Nguyễn Văn Linh (ngụ thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk Lấp) cầm đầu. Tại đây, hai nhóm được người dân can ngăn nên bỏ về.

Đến tối hôm sau, Khoát đi uống rượu về thì gặp Linh đang bán hàng trên đường.

Khoát tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Nhớ lại chuyện đêm qua, Khoát nhặt cây gậy bên đường đánh liên tiếp vào đầu Linh, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Khoát bỏ trốn sang Campuchia làm việc một thời gian rồi trở về Việt Nam. Về nước, Khoát thay tên đổi họ, lẩn trốn tại nhiều địa phương với các vỏ bọc khác nhau.

Đến năm 1998, Khoát đến xã Bình Minh, huyện Bù Đăng (Bình Phước) và lấy tên là Quang (còn gọi là Quang "râu"). Người này cưới vợ rồi làm rẫy, sinh sống tại đây cho đến khi bị bắt giữ. Đến thời điểm bị bắt, Khoát có 6 người con.

Thiếu tá Ngô Văn Dũng, Đội trưởng Đội Truy bắt truy nã (Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm), cho biết sau khi gây án, Khoát chưa một lần liên lạc với gia đình.

"Do thời gian lâu, hình dáng của Khoát hiện tại khác xa ngày xưa nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan chức năng đã có đủ chứng cứ chứng minh nghi can. Khi cơ quan chức năng bắt giữ Khoát, vợ con nghi can này phản ứng vì cho rằng mấy chục năm qua chồng mình không phạm tội", thiếu tá Dũng thông tin.

Theo Zing.vn