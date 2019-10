Người đàn ông sát hại nhân tình khiến cả nhà vướng lao lý

VKSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Xe (SN 1966, ngụ quận Gò Vấp) chuyển hồ sơ qua toà án cùng cấp để đưa ra xét xử về tội giết người.

Xe bị truy nã từ năm 2005 đến tháng 2-2019 mới bị bắt giữ. Sau đó, vợ Xe là Trần Lệ Hạnh (SN 1961) và 2 con Nguyễn Quốc Thới (SN 1983), Nguyễn Dân An (SN 1986) cũng bị truy tố về tội che giấu tội phạm.

Hồ sơ ghi nhận Xe đã có vợ con nhưng năm 1998, khi lên Đồng Nai lập xưởng tái chế nhựa thì quen biết, có quan hệ tình cảm và nhiều lần vay mượn tiền của bà NTKD (SN 1954, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Chiều tối 24-1-2005, Xe chở bà D. từ Đồng Nai lên TP.HCM thuê khách sạn để ở và quan hệ tình dục.

Chiều hôm sau, Xe và bà D. xảy ra mâu thuẫn do bà D. ghen tuông, yêu cầu công khai chuyện tình cảm của hai người nhưng Xe không đồng ý. Bà D. cầm ghế gỗ trong phòng khách sạn đánh vào người Xe. Hai bên giằng co qua lại. Xe dùng ghế tấn công khiến nạn nhân ngã gục rồi bỏ trốn.

Sau đó, nhân viên khách sạn kiểm tra phòng phát hiện sự việc và trình báo công an. Vào cuộc, công an xác định nghi phạm là Xe. Ngày 4-2-2005, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra quyết định truy nã Xe. Do chưa bắt được Xe nên tháng 10-2005, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ bị can.

Về phần Xe, sau gây án rời khách sạn, trốn ở nhiều nơi và hành nghề lái xe ôm, lấy tên là Tám Xe. Ngày 18-2-, Xe bị bắt tại nhà quận Gò Vấp theo lệnh truy nã. Tại CQĐT, Xe thừa nhận hành vi phạm tội.

VKS xác định hành vi phạm tội của của Xe là đặc biệt nghiêm trọng, thuộc trường hợp phạm tội có tính chất côn đồ, xâm phạm đến tính mạng người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội nên phải xử lý nghiêm.

Về dân sự, con trai bà D. yêu cầu Xe bồi thường chi phí mai táng 80 triệu đồng, bồi thường tổn thất tinh thần là 100 tháng lương cơ bản theo luật định. Đồng thời, phía nạn nhân yêu cầu Xe hoàn trả 240 triệu đồng đã vay của bà D. lúc bà còn sống. Xe khai chỉ còn nợ bà D. 15 triệu. Xe chỉ đồng ý bồi thường tiền mai táng phí và trả lại 15 triệu đồng.

Đối với vợ con của Xe, cơ quan chức năng xác định năm 2005 công an đến nhà để truy bắt ông Xe và thông báo cho mẹ con bà Hạnh biết việc chồng bị truy nã về tội giết người. Do vậy, bà Hạnh và hai con đều biết việc ông sẽ bị truy nã về tội giết người.

Tại thời điểm năm 2006, do căn nhà đang thế chấp ngân hàng nên Xe thường xuyên liên lạc về nhà gặp vợ con đáo hạn nợ vay. Từ năm 2007, Xe bị bệnh nên thường xuyên về nhà ngủ và được vợ con cấp tiền để điều trị bệnh. Đến năm 2016, do trở bệnh nặng không thể tự đi lại được nên vợ con đã thống nhất đưa Xe về ở cùng nhà để chăm sóc và điều trị đến ngày Xe bị bắt theo lệnh truy nã.

Theo Pháp Luật TP.HCM

