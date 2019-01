Người đàn ông ở Sài Gòn dùng kéo đâm bạn gái nhiều nhát

Ngày 26/1, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM đang tạm giữ Võ Hữu Bá (42 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, trú huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là chị Vy (tên đã thay đổi, 39 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn).

Theo điều tra, rạng sáng 23/1, mẹ chị Vy nghe tiếng con gái la hét cầu cứu trước căn nhà ở xã Tân Sơn Nhì, huyện Hóc Môn, TPHCM nên chạy ra kiểm tra. Vừa ra tới nơi, bà thấy chị Vy bê bét máu nên hô hoán người dân và đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Công an có mặt khám nghiệm điều tra làm rõ vụ việc. Theo điều tra, chị Vy bị đâm gần 20 nhát trên người, trong đó có nhiều nhát ở vùng nhạy cảm. Qua điều trị chị Vy đã dần hồi phục.

Sau khi lấy lời khai, công an xác định kẻ đâm chị Vy là người bạn trai chung sống như vợ chồng tên là Bá nên truy bắt.

Ngày 24/1, Bá đến công an phường Bửu Long, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đầu thú. Công an đã tiến hành di lý Bá về trụ sở công an huyện Hóc Môn để lấy lời khai. Bá khai do ghen tuông cự cãi với bạn gái nên đã dùng kéo đâm chị Vy nguy kịch như trên.

Theo Trí thức trẻ

