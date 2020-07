Người đàn ông đâm chết một cháu bé trong vụ hỗn chiến thoát án tử

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng 14-7, TAND TP HCM đưa ra mức hình phạt đối với các bị cáo trong vụ án giết người, cố ý gây thương tích xảy ra ở quận 8 (TP HCM) khiến một cháu bé tử vong.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Châu Đức Thanh (SN 1994) mức án tù chung thân, bị cáo Lê Thanh Duy (SN 1996) 20 năm tù, bị cáo Lê Hùng Sơn (SN 1990) 18 năm 6 tháng tù, bị cáo Lê Quốc Việt (SN 1998) 17 năm tù và Lê Anh Hào (SN 1995) 18 năm 6 tháng tù cùng về 2 tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích". Cùng phạm 2 tội danh trên, Trần Vũ Quốc Long (SN 1988) , Vũ Trần Trọng Hiếu (SN 1990) mỗi người lãnh 27 năm tù.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Tấn Nhiều (SN 1990) bị phạt 1 năm tù giam về tội "Không tố giác tội phạm".

Các bị cáo gây ra vụ hỗn chiến kinh hoàng

Theo cáo trạng, tối 30-5-2017, Trần Vũ Quốc Long đi tìm phụ nữ bán dâm, Long gặp và thỏa thuận mua dâm giá 300.000 đồng với chị P.T.K.C và chở chị C. đến chân cầu Chà Và (quận 8, TP HCM). Khi đến nơi, chị C. yêu cầu trả tiền trước nhưng Long không chấp nhận nên chị C. bỏ về. Long đuổi theo bắt chị C. quay lại nhưng chị này bỏ chạy. Thấy 4 người (trong đó có anh Lâm Quốc) đang ngồi ăn uống, chị C. kêu cứu. Anh Quốc lên tiếng đuổi cả hai. Do Long cự cãi nên anh Quốc đánh Long. Lúc này, con trai anh Quốc là cháu Lâm Tiên Hoàng (SN 2004) đang ngồi chơi ở đó.

Một lúc sau, Long rủ bạn đem dao tự chế, đi tìm anh Quốc trả thù. Thanh chém anh Quốc thương tích 11%. Thấy có người hành hung ba mình, cháu Hoàng cầm ghế đánh trả liền bị Thanh dùng dao chém trúng ngực khiến nạn nhân tử vong. Có hung khí trong tay, Hiếu và Long cũng chém trọng thương 2 người khác (thương tật 11% và 44%).

Tại tòa, HĐXX nhận định hành vi của Long, Thanh, Hiếu, Duy, Sơn, Hào và Việt phạm vào tội "Giết người", thuộc trường hợp giết trẻ em, có tính chất côn đồ và tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, các bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo nên HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Bị cáo Thanh có nhiều tình tiết giảm nhẹ; ban đầu, bị cáo này không có ý định tước đoạt mạng sống cháu bé.

Trước đó đại diện VKSND TP HCM đề nghị HĐXX tuyên tử hình bị cáo Thanh.

Theo Người lao động

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật