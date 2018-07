Người đàn ông đâm chết bạn trong cuộc nhậu rồi gọi điện báo cho chủ phòng trọ

Ngày 9/7, Công an TX.Dĩ An đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra truy xét đối tượng dùng hung khí sát hại ông Lại Văn Xanh (46 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận, trú tỉnh Bình Dương) ở khu vực.

Công an lấy lời khai các nhân chứng.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Xanh đi qua phòng trọ 1 người bạn mới quen ở phường An Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để chơi. Lúc này, cả 2 mua đồ về phòng trọ ăn nhậu. Khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, cả 2 xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi.

Bất ngờ, người đàn ông dùng hung khí đâm ông Xanh khiến ông ôm vết thương đi ra trước cửa phòng rồi gục tại chỗ. Gây án xong, người đàn ông chạy ra quán tạp hóa gần đó mua card điện thoại để nạp tiền, rồi gọi cho chủ nhà trọ nói là mình đã giết người.

Người dân theo dõi vụ việc.

Đồng thời, người đàn ông còn nhờ người dân đưa ông Xanh đi cấp cứu. Tuy nhiên, mọi người kiểm tra thì ông Xanh đã tử vong nên báo công an. Người đàn ông gây án cũng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an TX.Dĩ An đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng để làm rõ vụ việc, đồng thời truy tìm hung thủ gây án. Được biết, ông Xanh làm công nhân cho một công ty gỗ, sáng nay ông bị đau nên xin nghỉ ở nhà.

Theo Thời đại

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật