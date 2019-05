Người dân nghẹn ngào đón thi thể nạn nhân bị nhóm tu luyện giáo phái lạ đổ bê tông

Nghẹn ngào đón thi thể nạn nhân

Hơn 13h ngày 23/5, người thân đã đưa thi thể nạn nhân Trần Đức Linh (SN 1969) về đến xóm Minh Tâm (xã Minh Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An). Vì lý do phong tục tập quán, thi thể anh Linh đã được đưa thẳng ra nghĩa trang của xóm để tổ chức an táng.

Anh Trần Đức Trung (47 tuổi, em trai nạn nhân Linh) cho biết, nhiều ngày trước đó gia đình đã vào tỉnh Bình Dương đón nhận thi thể anh Linh. Sau khi làm các thủ tục, gia đình đã tổ chức hoả táng tại tỉnh Bình Dương rồi mới đưa tro cốt về quê mai táng.

Bàn thờ anh Linh được lập tại nhà mẹ đẻ ở xã Minh Hợp để tiện hương khói, thờ phụng.

Sau khi chôn cất, gia đình đã lập bàn thờ tại nhà mẹ đẻ anh Linh để tiện hương khói, thờ phụng.

Từ sáng sớm 23/5, nghe tin thi thể anh Linh đã được đưa về quê chôn cất, rất đông người thân, hàng xóm láng giềng đã đến để thắp hương chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Có mặt tại đây, nhiều người không khỏi nghẹn ngào xót xa trước sự ra đi đột ngột của anh Linh.

"Anh tôi mất đột ngột quá. Trước đây anh ấy hiền lành, chăm chỉ. Giờ gia đình đưa anh ấy về đây và mai táng rồi lập bàn thờ trong nhà mẹ đẻ để tiện hương khói thờ phụng", anh Trung đau xót nói.

Người thân, hàng xóm đến chia sẻ với gia đình nạn nhân Linh.

Liên quan đến cái chết của anh trai mình, anh Trung cho hay người thân vẫn không tin anh Linh tự tử mà nghi ngờ đã bị nhóm người xấu hãm hại. Anh Trung và người thân mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ việc.

Sống ngay cạnh nhà anh Linh, chị H. cho biết, trước đây anh Linh vài lần đi nước ngoài làm ăn rồi mới trở về địa phương. Lần cuối cùng đi nước ngoài về, anh Linh ly hôn với vợ và về ở trong nhà mẹ đẻ.

Khoảng thời gian này, anh Linh ở nhà và tu luyện giáo phái lạ. Từ tờ mờ sáng, người dân thấy anh Linh ngồi tu tập trong nhà với những động tác lạ. Dần dần, nhiều người học hỏi theo và được anh Linh hướng dẫn tu luyện.

"Họ nói tu luyện cái này chữa được bệnh, sống được khỏe. Thời điểm đó rất nhiều người học theo, tôi thì không.

Tôi ở sát nhà nên sáng nào cũng thấy từ tờ mờ sáng anh ấy đã dậy để ngồi tu luyện. Còn người dân thì khoảng 8 giờ tối mới đến để được anh Linh hướng dẫn tu luyện. Tôi nhìn sáng thì thấy ngày nào họ cũng làm vài động tác rồi đọc trong cuốn sách nhỏ nhỏ.

Họ chủ yếu là người anh em họ hàng và một số từ nơi khác đến. Có thời điểm có mấy người phụ nữ lạ từ xa đến vài ngày rồi lại đi", chị H. chia sẻ.

Người dân cho biết, hiện tại anh em họ hàng gia đình anh Linh vẫn tu luyện giáo phái lạ và chuyển về nhà riêng để tu luyện.

Sống cách nhà anh Linh chừng vài chục mét, bà Nguyễn Thị Xuân (68 tuổi) cho hay, bà từng chứng kiến anh Linh dạy người dân tu luyện một giáo phái lạ. Có thời điểm, người đến tu luyện ngồi chật cứng cả sân nhà với khoảng hơn 20 người.

"Họ tu luyện đông người lắm, vài chục người đến cùng luyện. Sau khi Linh đi khỏi nhà thì một số người thân, em trai của Linh vẫn còn tu luyện và đến giờ họ vẫn còn luyện", bà Xuân nói.

Hiện trường vụ án tại tỉnh Bình Dương.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Minh Hợp cho biết, trước đây ông Linh từng tụ tập đông người tu luyện giáo phái lạ nên chính quyền địa phương đã xử lý và yêu cầu không được tụ tập trên địa bàn. Sau đó, nhóm của ông Linh di chuyển đi nơi khác.

"Chính quyền địa phương rất quyết liệt và không cho phép họ tổ chức tu luyện trên địa bàn", ông Dũng nói và cho biết, chính quyền xã theo dõi rất chặt chẽ, nếu có tiếp tục tu luyện sẽ xử lý nghiêm.

Theo Trí thức trẻ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật