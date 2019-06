Người đàn bà bị hàng xóm đâm tử vong khi vào cứu chồng

Nghi can giết người Phạm Văn Dũng. Ảnh: Công an Hải Phòng

Ngày 29/6, Công an quận Kiến An (Công an Hải Phòng) đã bắt Phạm Văn Dũng (44 tuổi) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và giết người.

Theo công an, 8h30 cùng ngày, trong lúc cãi nhau, Dũng dùng dùi đục đâm trọng thương ông hàng xóm Lê Quý Hiển (54 tuổi).

Vợ ông Hiển chạy ra cứu chồng và can ngăn đã bị Dũng đâm chết.

Ông Hiển hiện cấp cứu tại bệnh viện. Công an khi bắt Dũng đã thu được tang vật gây án.

