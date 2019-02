Người chồng hoang tưởng siết cổ hại chết vợ

Chiều 25/2, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng với Mong Văn Hòa (30 tuổi) về tội Giết người.

Theo cơ quan điều tra, ngày 11/2 sau khi sử dụng ma túy đá, Hòa cho rằng có người muốn sát hại mình nên siết cổ vợ, rồi rút kiếm tự cứa vào cổ.

Khi anh vợ gọi điện thoại, Hòa thông báo "đã giết vợ". Công an đến nhà phá cửa, phát hiện vợ Hòa đã tử vong, anh ta bị thương.

Một cán bộ điều tra cho biết chưa có kết luận giám định về ma túy song nhà chức trách nhận định nghi can gây án trong trạng thái hoang tưởng. Hoà đang được giám định tâm thần.

Theo VnExpress

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật