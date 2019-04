Người chồng giết vợ sau gần 3 giờ bị chửi bới

Sáng 16/4, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giữ 4 tháng đối với Mã Minh Thu (55 tuổi, trú tại xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết vợ.

Mã Minh Thu tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 23h ngày 31/3, người dân đi ngang qua cầu số 1 trên đường liên xã đoạn qua Buôn Bling (xã Cư M’Gar, huyện Cư M’gar) phát hiện bà Xuân tử vong bên đường với nhiều vết thương trên đầu, bên cạnh là chiếc xe máy. Vụ việc đã được báo lên cơ quan chức năng.

Công an huyện Cư M’gar đã phối hợp với các đơn vị liên quan tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Quá trình ghi nhận dấu vết, nhà chức trách thấy đây không giống vụ tai nạn giao thông.

Quá trình điều tra, công an khoanh vùng được đối tượng có liên quan đến cái chết của bà Xuân chính là Thu.

Ban đầu, làm việc với cơ quan công an, Thu quanh co và cho rằng vợ mình chết do tai nạn giao thông… Thế nhưng, trước những chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được, đêm 3/4 Thu đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi của mình…

Tại cơ quan công an, Thu khai ngày 31/3, vợ chồng vào làm rẫy ở buôn Bling, xã Cư M’Gar. Đến 18h30’ cùng ngày, bà Xuân liên tục chửi bới Thu là đồ hèn, chỉ biết ăn bám vợ vì sau mấy năm mà vẫn không làm xong sổ đỏ nhà đất.

Sau gần 3 tiếng bị chửi bới, không kiềm chế được bực tức, Thu dùng cây gậy sắt đánh nhiều cái vào đầu vợ. Khi thấy nạn nhân gục xuống nền nhà, chảy máu nhiều, Thu lấy xe máy chở bà Xuân đi cấp cứu.

Đến cầu 1 xã Cư M’gar, phát hiện bà Xuân đã chết, Thu giả hiện trường vụ tai nạn giao thông rồi chạy bộ về chòi rẫy lau dọn hiện trường, chôn cây sắt hung khí gây án sau vườn, rồi đi ngủ như không có chuyện gì xảy ra.

