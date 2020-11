Người chạy xe thồ bị đánh nứt sọ, chấn thương não

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Nguyễn Hùng Dũng (SN 1993, trú phường Ngô Mây, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi "giết người".

Đối tượng Nguyễn Hùng Dũng đánh nứt sọ não người chạy xe thồ vì cậu bị dọa đánh - Ảnh Công an cung cấp

Trước đó, Dũng nghe cậu ruột kể chuyện có mâu thuẫn trong việc đón khách xe thồ (xe ôm) và bị ông Nguyễn Ngọc Hiến (53 tuổi, trú phường Ngô Mây, thị xã an Khê) dọa đánh. Nghe xong, Dũng mang theo cây sắt dài khoảng 1m tìm đến chỗ ông Hiến hay đứng đón khách để tìm đánh trả thù cho cậu.



Thấy ông Hiến, Dũng đã dùng cây sắt đánh vào đầu ông Hiến rồi bỏ chạy. Sau đó, Dũng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Ông Hiến được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng nứt sọ, chấn thương sọ não.

