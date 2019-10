Người cha lý giải việc xông vào Tịnh thất Bồng Lai lục soát

Ngày 29/10, Công an xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (Long An) cho biết hiện chưa xác định được danh tính người gây thương tích nam tu sĩ ở Tịnh thất Bồng Lai. Công an đang lấy lời khai người liên quan điều tra vụ mất hàng trăm triệu ở nơi này.



Theo Công an xã Hoà Khánh Tây, đầu tháng 9, đơn vị có nhận đơn trình báo của bà Đoàn Thị Tuyết Mai, ngụ quận Bình Tân (TP.HCM) việc con gái Võ Thị Diễm My (20 tuổi) quen Lê Thanh Huyền Trân (17 tuổi, ngụ xã Hoà Khánh Tây) và bỏ nhà ra đi.

Bà Mai cho biết có thể con gái bà đến ở cùng với Huyền Trân tại hộ nhà bà Cao Thị Cúc (còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai) ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Công an địa phương bất ngờ kiểm tra hồ sơ lưu trú hộ bà Cao Thị Cúc (49 tuổi) có 10 người. Trong đó, một người chưa đăng ký tạm trú và không có ai tên Võ Thị Diễm My nơi đây.

Nam tu sĩ chỉ vào nơi mất viên đá thạch anh. Ảnh: Nguyễn Huy.

Ngày 5/10 ông Võ Văn Thắng (46 tuổi, cha Võ Thị Diễm My) tiếp trục gửi đơn trình báo Công an xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hoà) yêu cầu tìm kiếm con gái đang ở trong Tịnh thất Bồng Lai. Tuy nhiên, công an địa phương kiểm tra vẫn không phát hiện Diễm My.

Cũng theo công an, ngày 21/10, ông Lê Tùng Vân (88 tuổi, tạm trú Tịnh thất Bồng Lai), gọi điện thoại ông Võ Văn Thắng thông báo cho gặp con gái Diễm My nhưng không được đưa đi.

Ông Thắng đến Tịnh thất Bồng Lai gặp được con gái sau đó. Ông khuyên con gái về nhà nhưng chị này bỏ cha và chạy ra sau tịnh thất trốn tránh.

Ngày 24/10, quyết đưa con gái về nhà bằng mọi cách, gia đình ông Thắng và hàng xóm khoảng 20 người (thông tin trước đó cho là 50 người) đến Tịnh thất Bồng Lai xông vào lục soát nhưng không thấy Diễm My.

Nhóm người này xô xát với những người tu hành khiến một người tên Lê Thanh Nhị Nguyên (21 tuổi) bị thương ở mặt phải nhập viện cấp cứu. Ngoài ra, người đại diện Tịnh thất Bồng Lai còn trình báo công an mất 225 triệu đồng và cục đá thạch anh nặng 7 kg.

Vụ việc đang được công an huyện Đức Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.

