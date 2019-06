Người cha ghi lại cảnh giết con, 'khoe' với vợ hai người Hàn Quốc?

Lãnh đạo Công an Đà Nẵng cho biết cơ quan điều tra (CQĐT) đã có văn bản đề nghị VKSND Tối cao làm thủ tục ủy thác về tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Hàn Quốc để lấy lời khai, chứng cứ từ một người ở Hàn Quốc.

Việc lấy lời khai, chứng cứ sẽ phục vụ cho việc điều tra nghi án Bùi Văn Hời giết con ruột tên Ngân (8 tuổi) rồi ném xác xuống sông Hàn.

"Khoe" giết con với vợ hai

Tại cơ quan công an, Hời khai sau khi có 3 con với người vợ đầu, gia đình khó khăn về kinh tế nên anh ta sang Hàn Quốc lao động, với hy vọng có tiền cải thiện cuộc sống.

Bùi Văn Hời. Ảnh: Giáp Hồ.

Tuy nhiên, khi xa vợ, Hời phải lòng một cô gái bản địa tên Jin. Lúc về nước, anh ta thường xuyên mắng vợ, chửi con. Thậm chí, bất chấp lời khuyên của hai bên gia đình nội ngoại, Hời ly dị vợ và đưa cô gái Hàn Quốc qua Việt Nam sống.

Tháng 3/2018, người đàn ông này đưa Ngân vào Đà Nẵng sống cùng với Jin tại một khách sạn ở quận Sơn Trà. Tuy nhiên, giữa con gái và vợ hai của Hời thường xảy ra mâu thuẫn nên Hời gửi con vào chùa để anh ta sống với người phụ nữ Hàn Quốc.

Dịp Tết Kỷ Hợi, Hời đón bé Ngân về ăn Tết cùng mình ở khách sạn. Sống với nhau chưa được bao lâu thì giữa bé gái 8 tuổi và Jin lại xảy ra mâu thuẫn nên người phụ nữ Hàn Quốc bỏ về nước. Sau vụ việc này, Hời la mắng Ngân vì có thái độ không phù hợp với vợ hai của anh ta.

Đang bực tức, ngày 1/2, Ngân lại khóc quấy, uống sữa vung vãi trên giường nên Hời đã bóp cổ con gái mình đến chết. Phát hiện con gái tử vong, người đàn ông này quấn thi thể nạn nhân vào chăn rồi đặt bên góc giường.

Người đàn ông quê Thái Bình còn khai sau khi giết con gái, anh ta gọi thoại video để người phụ nữ Hàn Quốc nhìn thấy bé Ngân đã tử vong. Khoảng 0h ngày 4/2 (30 Tết), Hời bỏ 2 cục đá nặng khoảng 10 kg vào bao tải có chứa thi thể bé Ngân rồi chở lên cầu Thuận Phước ném xuống sông Hàn.

Phi tang xong, Hời về khách sạn tiếp tục lưu trú. Đến ngày 8/2 (mùng 4 Tết), do dằn vặt với tội ác của mình, Hời đến trụ sở Công an TP Đà Nẵng với ý định đầu thú. Tuy nhiên, khi Hời đến trước cổng trụ sở công an, anh ta lại thay đổi ý định và đi thẳng ra bến xe, bỏ trốn vào Sài Gòn.

Cần lời khai của cô gái Hàn Quốc

Hời khai những ngày trốn ở Sài Gòn, anh ta thường xuyên điện thoại, nhắn tin cho cô vợ mới ở Hàn Quốc. Hời kể về việc đã ra tay sát hại con gái ruột và mong muốn tìm cách trốn sang Hàn Quốc.

Trình báo với cơ quan điều tra, ông Bùi Xuân Thời (anh ruột của Hời, ngụ Kon Tum) cho biết cô vợ người Hàn Quốc khi biết tin Hời nhẫn tâm giết chết con ruột, Jin đã chủ động nhắn tin thông báo sự việc cho một người bạn của vợ cả Hời, đang lao động tại Hàn Quốc.

Vị trí Hời khai phi tang thi thể con gái. Ảnh: Giáp Hồ.

Tuy nhiên, nội dung tin nhắn bằng tiếng Hàn nên người này phải nhờ người khác dịch mới biết sự việc. Nhận được thông tin, người vợ đầu truy hỏi thì Hời thừa nhận đã bóp cổ con gái đến chết.

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, thông tin sau khi hoàn tất thủ tục ủy thác về tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và Hàn Quốc, cơ quan điều tra sẽ tiếp cận Jin để làm rõ nội dung các tin nhắn của Hời.

Nếu cô gái Hàn Quốc còn lưu giữ những hình ảnh, video mà Hời đã gọi thoại hôm giết con thì việc điều tra sẽ thuận lợi.

* Tên bé gái và vợ hai của nghi phạm đã đổi.

Theo Tri thức trực tuyến

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật