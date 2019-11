Người cha bị cáo buộc sát hại 2 con ở Vũng Tàu nghi tự tử tại Đắk Nông

Chiều 15/11, Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng xác định danh tính người đàn ông treo cổ tự tử tại nghĩa trang xã Nhân Cơ.

Trưa cùng ngày, người dân phát hiện một thanh niên mặc áo phông, quần lửng, treo cổ tự tử tại nghĩa trang xã Nhân Cơ nên trình báo cơ quan chức năng.

Khi cán bộ công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi thì không phát hiện giấy tờ tùy thân, điện thoại di động của người này.

“Thanh niên này có đặc điểm nhận dạng giống Nguyễn Trung Quân, nghi can sát hại 2 con ở Vũng Tàu nên đơn vị đã thông báo cho công an địa phương này lên xác minh. Hiện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và người thân của nghi can này đang lên để nhận dạng”, lãnh đạo Công an huyện Đắk R’lấp nói.

Nguồn tin Zing.vn cho hay chiều 13/11, Quân đưa hai con là N.T.A. (8 tháng tuổi) và N.T.T.V. (2 tuổi) từ quê ở huyện Xuyên Mộc xuống TP Vũng Tàu. Trưa hôm sau, người đàn ông này đưa các con xuống biển khiến cả hai tử vong do ngạt nước.

Sau đó, Quân vớt thi thể hai con đặt lên một mỏm đá. Qua mạng xã hội, Quân nhắn tin nhờ người thân đến Bãi trước Vũng Tàu (ở phường 2, TP Vũng Tàu) đưa xác các con về nhà.

Qua tin nhắn, Quân kể đã đưa hai con đi tự tử. Tuy nhiên, người đàn ông này không chết. Sau khi con tử vong, Quân nhắn tin xin lỗi gia đình.

Chiều tối 14/11, người thân đã đến nhận diện thi thể nạn nhân và xác định chiếc ba lô ở hiện trường là đồ dùng của Quân khi đi nghĩa vụ quân sự.

Vụ việc đang được nhà chức trách điều tra làm rõ.

