Ngực "khủng" hơn cả phụ nữ, hai chàng trai trẻ bị chị em xa lánh, không ai dám yêu

Tiểu Trần, 19 tuổi, đang học năm thứ nhất đại học. Cách đây không lâu, Tiểu Trần phát hiện 2 bên ngực không cùng kích cỡ, ngực bên trái bình thường, nhưng ngực bên phải tương đối lớn và đau khi chạm vào, điều quan trọng là nó giống như còn đang phát triển. Tiểu Trần cho rằng đó là do cơ thể đang bị viêm, cậu tự chẩn đoán và uống một số loại thuốc chống viêm, nhưng sau khi uống thuốc một thời gian dài, ngực bên phải vẫn rất to, lúc này Tiểu Trần mới bắt đầu lo lắng.

Cơ thể của Tiểu Trần gầy nhưng nhìn rõ ngực phát triển khác thường.

Ngực phải không ngừng phát triển, cộng thêm bản thân đặc biệt gầy nên sự chênh lệch giữa 2 bên ngực khá rõ ràng, điều này thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Đôi khi các bạn sinh viên trêu đùa, khiến Tiểu Trần rất xấu hổ và tức giận, để tránh tình trạng như vậy, Tiểu Trần phải mặc quần áo thật rộng.

Ngoài ra, cũng có một trường hợp giống như Tiểu Trần, đó là Tiểu Lý, 26 tuổi đến từ Hà Nam vừa được bác sĩ tiếp nhận, vì bộ ngực phát triển và bị người khác cười nhạo. Tìm hiểu được biết, Tiểu Lý từ nhỏ rất thích ăn gà rán, thích đồ uống có ga và ăn các đồ ăn vặt. Do đó, từ năm 8 tuổi, Tiểu Lý bất đầu tăng cân, khi béo nhất cơ thể có trọng lượng là 95kg, và phần ngực của cậu phát triển đặc biệt rõ ràng, giống như ngực của một thiếu nữ. Suy nghĩ có lẽ sau khi giảm cân, phần ngực cũng sẽ tự nhiên nhỏ lại, vì vậy vào kỳ nghỉ hè Tiểu Lý đã giảm từ 95kg xuống còn 75kg.

Tiểu Lỹ đã giảm được 20kg, nhưng phần ngực vẫn không giảm

Tuy nhiên, bất luận anh gầy mức nào, phần ngực vẫn rất đầy đặn, và không hề giảm đi, lúc này mới khiến Tiểu Lý gặp rắc rối. Tiểu Lý nói, khi học cao học, ở ký túc xá của trưởng, bình thường anh đều không dám tắm ở nơi công cộng, càng không dám đi đến hồ bơi, chỉ có thể lựa chọn quần áo rộng để che đi phần ngực của mình, và các bạn nữ cũng bắt đầu ghét bỏ anh, không dám yêu.

Hai thanh niên này đã đến Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu để điều trị. Sau khi kiểm tra, cả 2 người đều mắc chung một loại bệnh: mắc chứng vú to ở nam giới. Bác sĩ Lưu Vĩ, trường Khoa vú cho biết: “Chúng tôi tiếp nhận không ít chàng trai vì ngực phát triển lớn đã đến bệnh viện để khám. Trong số những bệnh nhân đến khám ngực, nhiều nhất ở độ tuổi từ 10-20 tuổi, họ không chỉ có bộ ngực phát triển rõ ràng, mà còn gây ra hàng loạt các rào cản xã hội và tâm lý tự ti”.

Chứng vú to ở nam giới là gì?

Bác sĩ Lưu Vĩ cho biết: Vú to nam giới là tình trạng phì đại tuyến vú của nam, thường không đối xứng hoặc một bên và có thể có mật độ mềm. Nguyên nhân là do tăng hoạt động của estrogen hoặc tăng tỷ số estrogen-androgen.

Theo bác sĩ Vĩ, khi mắc chứng vú to ở nam giới, các bé trai thường sẽ cảm thấy một bên vú hoặc cả 2 bên tăng dần mà không cảm thấy đau hoặc khu vực dưới quầng vú xuất hiện một u cục, khi chạm vào sẽ đau. Có 50% bệnh nhân mắc là do sinh lý, phổ biến nhất là ở trẻ sơ sinh và thanh thiếu niên. Nếu vú to ở nam giới xảy ra trong thời kỳ sơ sinh và thanh thiếu niên thì tình trạng này thường là lành tính. Nếu xảy ra ở tuổi dậy thì, thanh niên và trung niên thì được coi là bất thường và cần kiểm tra thêm để loại trừ khả năng mắc ung thư vú.

Với những trường hợp này, bác sĩ đều phải chọn cách phẫu thuật cắt bỏ mô vú thừa (phương pháp được sử dụng nhiều trên thế giới). Quá trình phẫu thuật cũng rất đơn giản, và nhanh chóng, ít biến chứng và bệnh nhân có thể ra về trong ngày. Phương pháp này giúp người bệnh xóa bỏ mặc cảm tự ti, lấy lại tự tin trong cuộc sống và trong quan hệ xã hội.

Bác sĩ nhắc nhở, đàn ông nên chú ý vệ sinh ngực sạch sẽ, phát triển thói quen tự kiểm tra vú và theo dõi những thay đổi ở ngực. Nếu thấy vú phát triển khác thường, kiểm tra có khối u và đau khi xoa nắn, hoặc núm vú có tiết dịch,… thì cần phải đến bệnh viện để được tư vấn và kiểm tra, phòng ngừa mắc ung thư vú.

Theo Khám phá

