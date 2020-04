Ngoại hình thay đổi hoàn toàn của đối tượng giết người bị bắt sau 11 năm trốn truy nã

Ngày 25/4 thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Trung (SN: 1983, trú tại xóm 3, xã Nghi Ân, TP Vinh) sau 11 năm bỏ trốn.

Năm 2009 do mâu thuẫn với anh Thạch Quang Vũ (trú xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) nên đối tượng Thạch Quang Thái (trú xã Nghi Ân, TP Vinh) cùng 6 đối tượng khác, trong đó có Trung lên kế hoạch "xử" anh Vũ.

Khoảng 13h ngày 21/7/2009 biết anh Vũ đang uống bia tại nhà anh Thạch Quang Hải (trú xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc) các đối tượng đã mang theo hung khí đến để "nói chuyện".

Trong lúc giằng co, Trung cùng một đối tượng khác đã dùng dao chém vào người anh Vũ và anh Hải.

Đối tượng Hoàng Văn Trung tại cơ quan điều tra.

Hậu quả khiến anh Vũ tử vong. Anh Hải bị thương nặng.

Các đối tượng gây án sau đó bị bắt và ra đầu thú. Riêng Trung đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 27/7/2009 Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Trung.

Sau 11 năm, giữa tháng 4/2020, biết được thông tin Trung đang trốn trên địa bàn Hà Nội, Phòng CSHS Công an Nghệ An cử một tổ công tác xác minh, tiến hành truy bắt đối tượng dù đối tượng này đã thay đổi rất nhiều.

Ngày 22/4 lực lượng chức năng phối hợp Công an quận Thanh Xuân truy bắt đối tượng Trung và dẫn giải về Nghệ An để xử lý.

