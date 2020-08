Nghiện phim cấp 3, thiếu niên chặn xe thiếu nữ đi đường để hiếp dâm

Ngày 17-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Y Th. (SN 2005, ngụ huyện Krông Nô) để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo thông tin ban đầu, tối 12-8, khi thấy em E. (SN 2003, ngụ cùng huyện) đang đi xe máy 1 mình trên đường về nhà, thiếu niên Th. đã đi theo. Khi đến đoạn đường vắng thuộc xã Nâm Nung (huyện Krông Nô), người này đã chặn xe, ôm vật em E xuống lề đường để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tuy nhiên, em E chống cự quyết liệt nên Th đã đánh vào mặt, cắn vào tay, người nạn nhân rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Krông Nô đã tổ chức xác minh, khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau ít giờ, lực lượng Công an huyện Krông Nô đã bắt giữ được đối tượng gây án.

Tại cơ quan công an, bước đầu thiếu niên này khai nhận, do hay xem phim đồi trụy trên mạng Internet và trước đó có uống rượu nên trên đường về phát hiện em E đi một mình, Th. đã khống chế để hiếp dâm. Do nạn nhân chống cự quyết liệt và kêu la, sợ bị lộ nên đối tượng Th đã đánh em E rồi bỏ trốn.

