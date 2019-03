Nghịch tử sát hại mẹ đẻ ở Lạng Sơn vì rượu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Văn Vương (SN 1979), trú tại thôn Trại Nhạn, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng) về hành vi giết người.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 20/3, tại nhà riêng bị can Lý Văn Vương rơi vào trạng thái ảo giác, nghe thấy tiếng nói về việc người thân bị đuổi đánh, giết chết và có nhiều người đang tìm giết mình. Bị can Vương lo sợ nên đã lấy con dao chọc tiết lợn rồi đi trả thù.

Trên đường đi, Vương gặp mẹ đẻ là bà Lâm Thị M (SN 1952) vừa đi chăn trâu về nên Vương theo mẹ về nhà. Thấy bà M đang ngồi nghỉ ở thềm nhà, Vương bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực và cổ bà M làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đối tượng Lý Văn Vương. Ảnh: Nguyệt My

Vào nhà, Vương nhìn thấy con gái ruột đang ngồi trên giường nên dùng cán dao đập nhiều nhát vào cổ và gáy con gái rồi chạy ra sân dùng dao để tự sát. Đúng lúc này anh trai của bị can kịp thời chạy đến giằng được con dao.

Ngay sau đó, anh trai của bị can đã báo công an tới bắt giữ bị can Lý Văn Vương.

Theo cơ quan điều tra, lý do khiến Vương ra tay sát hại mẹ là do bị ảo giác, nghe thấy nhiều tiếng nói trong tai về việc người thân bị đuổi đánh, giết chết và có nhiều người đang tìm giết Vương.

Được biết nguyên nhân khiến Vương bị loạn thần là do đối tượng này nghiện rượu, uống nhiều rượu trong một thời gian dài và dẫn đến triệu chứng trên.

