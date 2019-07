Nghịch tử giết cha sau khi bị la mắng chuyện nhậu nhẹt

Ngày 16-7, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành bắt giữ Đinh Văn Yết (29 tuổi, ngụ xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi Giết người.

Theo điều tra bước đầu, sáng 15-7, sau khi uống rượu say về, Yết bị cha là ông Đinh Văn Đúc (58 tuổi, ngụ xã Sơn Long) la mắng vì thường xuyên uống rượu say xỉn, không chịu làm ăn.

Bực tức vì chuyện này, Yết chặn đường, xô ngã ông Đúc rồi xông vào bóp cổ. Nạn nhân cố vùng thoát nhưng bị con trai cầm thanh gỗ chẹn vào cổ đến khi tắc thở. Phát hiện sự việc, một vài người dân chạy đến can ngăn nhưng không kịp.

Tại cơ quan công an, Yết khai sát hại cha do bị khuyên can không được uống rượu.

