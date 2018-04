Nghịch tử dùng súng tự chế bắn bố trọng thương

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 1/4 tại thôn Buồng, xã Luận Khê, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa).

Đối tượng Cầm Bá Phân (SN 1993) đã dùng súng bắn tên tự chế bắn bố đẻ là ông Cầm Bá Liếu (SN 1971), hậu quả khiến ông Liếu bị thương phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Ông Liếu bị con trai dùng súng bắn bị thương

Ngày 2/4, ông Vi Văn Phòng, Trưởng Công an xã Luận Khê, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết: “Trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc con trai dùng súng tự chế bắn bố đẻ trọng thương. Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ việc bố mẹ hay mắng chửi và ghen tuông nhau nên người con trai tức giận và bức xúc.

Đêm hôm xảy ra vụ việc, đối tượng Cầm Bá Phân vừa đi uống rượu đám cưới về thì buông lời chửi mắng bố mẹ. Người bố cũng tức giận mắng lại con thì Phân dùng khẩu súng bắn tên bắn bố”.

Sau khi nhận được tin báo của công an viên thôn Buồng, xét thấy vụ việc thuộc thẩm quyền của cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thường Xuân nên Công an xã Luận Khê đã báo cáo để Công an huyện Thường Xuân tiếp nhận, giải quyết vụ việc.

Ngọc Hưng