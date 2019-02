Nghịch tử đánh chết cha vì bị phá giấc ngủ

Ngày 24-2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này đã tiếp nhận hồ sơ cùng Nguyễn Hoài Ân (SN 1995; ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông N.P.N, SN 1970, cha ruột của Ân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào rạng sáng 20-2, trong lúc Ân vẫn còn đang say ngủ thì ông N. đi nhậu về nhà. Do say rượu nên ông N. luôn miệng la mắng làm Ân giật mình.

Sau đó, đôi bên xảy ra cự cãi. Ân cầm khúc gỗ đánh vào đầu làm ông N. tử vong.

Tại cơ quan công an, Ân đã thừa nhận hành vi của mình.

Theo Người lao động

