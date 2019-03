'Nghịch tử' chém chết cả nhà bị bắt khi đang vác dao đi tìm chị ruột

Ngày 12/3, liên quan đến vụ "thanh niên sát hại 3 người thân ở Sài Gòn và 1 phụ nữ khác ở Long An", diễn biến mới nhất, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an tỉnh Long An đã làm rõ nhiều tình tiết của vụ án mạng này.

Qua điều tra công an xác định Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) là người đã sát hại 3 người thân trong gia đình là bà Trịnh Thị Bé Hai (54 tuổi, mẹ Nam), ông Nguyễn Văn Đức (50 tuổi, cha Nam) và bà Nguyễn Thị Liêng (82 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn, là bà nội của Nam). Nam cũng là người sát hại bà Nguyễn Thị Nết (58 tuổi, ngụ tỉnh Long An, là bà của bạn gái Nam).

Nam luôn trong tình trạng ngáo ngơ, mất nhận thức, quậy phá, la hét nên công an phải cột lại đề phòng đối tượng tự sát

Theo công an TPHCM, trưa 11/3, Nam thủ trong người 2 con dao điều khiển xe máy chạy xuống nhà người yêu của mình là chị N. ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Lúc này, bà Nết (bà ngoại của chị N.) đi làm về thì Nam dùng chém nhiều nhát vào người bà này. Bà Nết ôm vết thương hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi nhà chừng vài chục mét thì gục rồi tử vong.

Sau đó, Nam điều khiển xe máy chạy về nhà ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TPHCM. Tại đây, Nam dùng 2 con dao sát hại người mẹ ruột là bà Hai ngay tại giữa căn nhà của gia đình rồi lục lọi lấy đi một số tiền.

Lúc này, trong căn nhà có chị Nguyễn Thị Hồng Yên (29 tuổi, là chị gái của Nam) nhưng chị này không hay biết. Tưởng người chị của mình đi công việc nên Nam lấy 2 con dao rời khỏi nhà để kiếm. Sau khi Nam đi khỏi, chị Yến đi ra thì phát hiện nên hoảng sợ ngất xỉu tại chỗ.

Về phần Nam, sau rời khỏi nhà khoảng chừng 100m nằm ở đường Dương Công, ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp thì vứt túi nylon chứa 2 con dao, tuốc nơ vít. Tình cờ, Nam gặp 1 người bán dạo dao nên hỏi và mua thêm 1 con dao. Nam tiếp tục đi xe tới nhà bà nội của mình ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Hai con dao cơ quan công an thu giữ được

Tại nhà bà nội, Nam dùng dao mơi mua cùng một số hung khí khác chém bà nội của mình ngay tại bếp. Sau đó, Nam chạy ra sân thấy cha mình là ông Đức nên dùng dao chếm nhiều phát vào người gây đứt lìa 2 tay. Gây án xong, Nam mang theo dao tiếp tục rời khỏi hiện trường để đi kiếm người chị gái để tìm cách sát hại.

Khoảng 22h cùng ngày, trinh sát công an đã khống chế bắt giữ Nam cùng dao trong người đưa về trụ sở. Sau khi bị bắt giữ, Nam được đưa về trụ sở công an với biểu hiện ngáo đá. Nam luôn trong tình trạng ngáo ngơ, mất nhận thức, quậy phá, la hét. Công an phải cột cố định Nam để đề phòng đối tượng tự sát.

Công an cho biét, thời điểm gây án Nam bị ngáo đá. Bên cạnh đó, nguyên nhân của vụ án ban đầu xác định là xuất phát từ việc Nam bị ngăn cản chuyện tình cảm với người bạn gái. Hiện Công an TPHCM đang phối hợp cùng Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra vụ án này.

Theo Tổ Quốc

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật