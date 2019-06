Những ngày qua, người dân xã Song Lãng, huyện Vũ Thư (Thái Bình) bàn tán xôn xao và bất bình trước sự việc nữ sinh H. (SN 2004, trú tại địa phương), vừa thi đỗ cấp 3, bị chủ cửa hàng bán thuốc tây xâm hại tình dục khi nạn nhân đi cùng người thân đến truyền nước tại cửa hàng.

Xác nhận sự việc trên với PV, ông Đào Xuân Hợp - Chủ tịch UBND xã Song Lãng thông tin, sau khi sự việc xảy ra, gia đình nạn nhân làm đơn trình báo chính quyền xã cùng công an địa phương tiến hành xác minh. Đồng thời, xã Song Lãng báo cáo vụ việc lên Công an huyện Vũ Thư thụ lý giải quyết và tối 17/6, đối tượng đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

Theo đó, ngày 17/6, trong lúc cháu H. đi theo cô đến cửa hàng bán thuốc tây của một người đàn ông tên L. trên địa bàn xã Song Lãng để truyền nước thì nạn nhân bị chính chủ quầy thuốc xâm hại tình dục. Ngay sau đó, vụ việc được người nhà cháu H. phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

Ảnh minh họa

Ngay sau khi nhận được báo cáo, UBND huyện Vũ Thư đã chỉ đạo các ban, nghành chức năng vào cuộc tìm hiểu vụ việc; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên và phối hợp với gia đình ổn định tinh thần cháu H.

Theo tìm hiểu của PV, nữ sinh H. là con út trong gia đình có 2 anh em. Hiện bố mẹ nạn nhân làm nông nghiệp, còn anh trai H. đã xây dựng gia đình và đi làm ăn xa. Từ lúc xảy ra sự việc đến nay, nữ sinh H. hoảng loạn và không tiếp xúc với người lạ.

Được biêt, đối tượng L. không phải là người địa phương nhưng lấy vợ tại xã Song Lãng, có 2 con và L. mở cửa hàng bán thuốc tây tại quê vợ.

Hiện đối tượng L. đương bị Công an huyện Vũ Thư tạm giữ hình sự để xác minh, điều tra làm rõ.

Đức Tùy

