Nghi vấn bé gái 9 tuổi bị người họ hàng dâm ô

Thông tin cho PV, đại diện Công an xã Chương Dương, huyện Đông Hưng (Thái Bình) xác nhận, cách đây khoảng 2 tuần trên địa bàn xảy ra vụ việc dâm ô trẻ em. Trong đó, đối tượng nghi vấn có quan hệ họ hàng với nạn nhân và hiện nay cơ quan công an đang tiến hành truy bắt.

Theo đó, trước khi sự việc được phát hiện, Công an xã Chương Dương có tiếp nhận trình báo của gia đình cháu N.T.C. (SN 2010, cùng địa phương) về việc nạn nhân bị 1 đối tượng cùng quê thực hiện hành vi dâm ô.

Ảnh minh họa

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã kết báo cáo về Công an huyện Đông Hưng phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành xác minh, điều tra. Đồng thời, cùng với gia đình nạn nhân đưa cháu C. đi giám định tại cơ sở y tế.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định B.Đ.P (SN 1972, trú tại thôn Cao Mỗ, cùng xã) là nghi phạm liên quan đến sự việc trên. Tuy nhiên, khi biết cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, P. đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Được biết, cháu C. và P. có quan hệ họ hàng (nạn nhân là em họ bên vợ của nghi phạm). Hiện Công an huyện Đông Hưng đang phối hợp với các đơn vị, lực lượng tiến hành truy bắt P. để điều tra, làm rõ.

Đức Tùy

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật