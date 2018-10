Nghi vấn bé gái 5 tuổi bị hàng xóm xâm hại tình dục nhiều lần

Bé L. nghi bị người hàng xóm xâm hại tình dục nhiều lần. Ảnh: Kim Lượng.

Đe dọa, xâm hại bé gái 5 tuổi nhiều lần?

Ngày 5/10, Công an huyện Củ Chi (TP HCM) cho biết đã quyết định phục hồi điều tra vụ việc bé gái 5 tuổi nghi bị hàng xóm hiếp dâm. Trước đây, vụ này sau một thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi ra quyết định không khởi tố vụ án vì thiếu chứng cứ.

Chị L.B.V. (34 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) cho biết ngày 2/10, gia đình được Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi mời lên làm việc để làm rõ vụ án bé L. (5 tuổi) nghi bị ông S. (59 tuổi, hàng xóm) dùng vũ lực đe dọa hiếp dâm nhiều lần. Ông S. cũng được công an triệu tập lên để lấy lời khai, làm rõ nội dung vụ việc.

Đây là một vụ án gây hoang mang khi nạn nhân là một bé gái 5 tuổi. Sau hơn 2 tháng vụ việc không được công an khởi tố để điều tra, gia đình bé gái vô cùng bức xúc nên gởi đơn cầu cứu khắp nơi. Cuối cùng vụ việc một lần nữa được Công an huyện Củ Chi tiếp tục thụ lý.

"Sau khi nhận được quyết định không khởi tố vụ án, gia đình tôi rất đau đớn khi người gây án vẫn còn nhởn nhơ bên cạnh nhà, trong khi con gái 5 tuổi của tôi lúc nào cũng sợ hãi, không dám đi học. Tôi đã gởi đơn cầu cứu đến khắp nơi, nhờ sự hỗ trợ của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM và các cơ quan có thẩm quyền, tôi hi vọng vụ việc sẽ sáng tỏ", chị V. cho biết.

Theo trình bày của chị V., do hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng chị đi làm thường xuyên, để bé L. cùng anh trai tên H. ở nhà. Lợi dụng điều này, ông S. bị cho rằng đã nhiều lần dụ dỗ bé L. làm chuyện người lớn từ tháng 10-11/2017 và dọa sẽ giết chết nếu kể cho người lớn nghe.

Sự việc được chị V. phát hiện khi nghe V. (bạn của H., ở cùng xóm) hỏi H. đã kể cho bố mẹ nghe chuyện bé L. bị ông N.V.S xâm hại hay chưa.

"Mày có nói với mẹ mày biết việc ông S. làm với bé L. chưa? Mày không nói cho ba má biết thì ông S. làm em mày chảy máu rồi chết luôn đó". Nghe đoạn nói chuyện của hai đứa trẻ, chị V. gặng hỏi thì chết lặng bởi theo lời kể của con trai, bé L. bị ông S. hiếp dâm rất nhiều lần.

"Nghe H. kể mà tôi chết lặng. Bé nói mỗi lần thấy ông S. làm bậy với em gái, nó có lấy điện thoại chụp hình nhưng bị ông S. phát hiện và dọa sẽ giết cả 2 anh em nên nó không dám kể. Lúc tôi hỏi con bé, nó khờ khạo kể bị ông S. làm đau rất nhiều lần", chị V. nghẹn ngào.

Sau đó, chị V. đã dẫn con gái cùng H. đến Công an xã Bình Mỹ để trình báo. Tại công an xã, ban đầu ông S. thừa nhận hành vi của mình. Sự việc được chuyển lên Công an huyện Củ Chi để tiếp tục thụ lý theo đúng quy trình.

Bất ngờ với quyết định không khởi tố

Theo chị V., sau nhiều ngày tháng chờ đợi kết quả giám định pháp y từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, chị bàng hoàng khi nhận được kết quả không khởi tố vụ án hình sự vào ngày 23/7 với lý do được đưa ra là không có sự việc ông S. hiếp dâm bé gái.

"Cơ quan CSĐT làm như vậy là không khách quan, bỏ lọt tội phạm khi trước đó ông S. ở Công an xã đã nhận tội, còn kể xâm hại bé L. mấy lần, đến khi lên công an huyện thì ông ấy chối.

Việc ông S. xâm hại bé L. bị H. thấy và chụp hình lại, sao công an huyện lại không sử dụng những tấm hình tôi cung cấp để bổ sung vào hồ sơ vụ án?", chị V. nói.

Quyết định không khởi tố vụ án. Ảnh: Kim Lượng.

Kết quả giám định pháp y từ cơ quan chức năng kết luận: "Màng trinh không rách, không thấy tinh trùng, có tế bào người nam trong dịch phết âm hộ và vùng hậu môn nhưng không đủ để đối chiếu với mẫu AND của đối tượng nam".

"Việc có tế bào nam cần được làm rõ, đó là dấu hiệu của việc bé L. bị xâm hại tình dục, thế mà Cơ quan CSĐT lại không khởi tố vụ án", chị V. nói.

Theo chị V., bé L. ngủ hay giật mình, sợ hãi. Trong khi đó, người được cho là xâm hại bé vẫn nhởn nhơ sống cạnh nhà, không hề tỏ ra ăn năn, hối hận.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết sau khi tiếp nhận vụ việc, Hội sẽ tiến hành làm các thủ tục liên quan để hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình chị V., mong làm sáng tỏ vụ án.

Theo Soha/Trí Thức Trẻ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật