Nghi phạm sát hại gia đình 5 người ở Bình Tân lạnh lùng hầu tòa

TAND TP.HCM sáng nay đưa bị cáo Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) ra xét xử về các tội "Giết người" , "Cướp tài sản".

Từ sáng sớm, hàng chục người thân của vợ chồng nạn nhân đã có mặt tại tòa, trên khuôn mặt họ hằn nỗi đau đớn. Người thân gia đình anh Chinh gào khóc, nhìn Tình với ánh mắt căm phẫn.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tình tại tòa. Ảnh: Văn Châu

Tình tỏ ra khá bình thản và có phần lạnh lùng bước vào phòng xử án.

Theo điều tra, tháng 8/2017, Tình được ông Mai Xuân Chinh được nhận vào làm thuê ở xưởng của gia đình tại con hẻm 131 đường số 7, KP.8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM.

Do Tình nghiện game và hay đi ăn nhậu nên thường xuyên bị vợ ông Chinh là bà Mai Thị Hồng la mắng. Chiều 27 Tết (ngày 12/2), trong lúc ngồi ăn cơm tất niên với gia đình ông Chinh, Tình nói chuyện với bà Hồng rằng muốn ứng 5 triệu đồng nhưng bà Hồng không đồng ý. Tàn tiệc, Tình xin ngủ lại và lên lầu nằm ngủ.

Người nhà các nạn nhân khóc ngất khi nhìn thấy hung thủ. Ảnh: Văn Châu

Khuya cùng ngày, Tình thức giấc và nghe vợ chồng ông Chinh nói về việc mình làm việc lười, ngủ nhiều thì rất tức giận. Lúc này Tình nảy sinh ý định sát hại gia đình ông Chinh.

Rạng sáng ngày 13/2, Tình cầm con dao xếp tấn công và sát hại cả gia đình ông Chinh gồm 2 vợ chồng ông và 3 con nhỏ.

Chị gái anh Chinh khóc nức nở khi đến dự phiên tòa sáng nay. Ảnh: Văn Châu

Sau khi thu thập đủ thông tin từ hiện trường, camera an ninh, nhà chức trách đã phác họa được chân dung nghi phạm vào chiều 30 Tết. Trong đêm giao thừa, ngoài lực lượng công an địa phương, hàng chục trinh sát tinh nhuệ của Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cũng được huy động vào cuộc.

Sau 3 ngày gây án, hung thủ đã sa lưới và khai nhận mọi hành vi phạm tội.

