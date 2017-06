Nghi phạm sát hại bảo vệ trường học bị bắt

Ngày 20/6, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai đã bắt nghi phạm giết bảo vệ trường THCS Ninh Xá, huyện Thuận Thành 3 ngày trước.

Bị can Lê Xuân Thuận.

Danh tính người này được xác định là Lê Xuân Thuận (40 tuổi, người địa phương).

Sáng 18/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tinh báo của Công an xã Ninh Xá về việc ông Nguyễn Văn H. (bảo vệ trường THCS Ninh Xá) bị sát hại tại nơi làm việc. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo lực lượng khám nghiệm, điều tra làm rõ.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm gây án là Lê Xuân Thuận. Sau khi vụ án xảy ra, Thuận đã trốn khỏi địa phương.

Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Xuân Thuận và huy động lực lượng truy bắt người đàn ông này.

Liên quan đến vụ án này, mẹ của Thuận là Bùi Thị Học (57 tuổi) cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm.

Theo CAND Online