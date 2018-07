Nghi phạm khủng bố trụ sở công an ở TP HCM hối hận

Vũ Hoàng Nam (22 tuổi) sống cùng gia đình tại quận Tân Bình. Năm 2017, đang là sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, anh ta bỏ học sau thời gian liên hệ với Ngô Hùng - xưng là Tổng tư lệnh của nhóm phản động Triều đại Việt Nguyễn, hiện ở Mỹ.

Nghe ông này nói người của tổ chức được phong chức vụ, cung cấp tiền, Nam nhiều lần xin gia nhập nhưng bị từ chối vì chưa có "thành tích" chống phá Nhà nước.

Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo điều tra, ngày 10/6, nhiều người lấy cớ phản đối Luật Đặc khu đã tụ tập gây rối, Nam cũng tham gia. Anh ta tích cực kích động người dân để "ghi điểm" với Ngô Hùng. Được ông này chỉ đạo liên hệ với Nguyễn Khanh (54 tuổi, ngụ Đồng Nai) nhận nhiệm vụ khủng bố nhằm gây tiếng vang, Nam quyết tâm thực hiện.

Ngày 19/6, Nam đến gặp Khanh tại quán cà phê ở TP Biên Hoà (Đồng Nai) để bàn kế hoạch. Tại đây còn có Dương Bá Giang (47 tuổi) cùng một thanh niên khác. Được Khanh đưa cho 2 quả nổ, yêu cầu tấn công bất cứ trụ sở công an nào ở TP HCM, Nam chọn Công an phường 12 quận Tân Bình trên tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 vì nơi đây luôn đông đúc, cơ hội trốn thoát cao.

Đầu giờ chiều ngày 20/6, Nam được gã thanh niên (đi cùng Khanh đến quán cà phê) chở đi thực hiện kế hoạch. Cả hai mặc quần jeans, áo khoác, đi giày thể thao, đeo khẩu trang. Nam ngồi phía sau đeo balô chứa 2 quả nổ.

Vào Công an phường 12 quận Tân Bình, Nam giả vờ là người dân đến liên hệ công việc, xin đi vệ sinh rồi lén cài một quả mìn tại khu vực tiếp dân, quả còn lại ở khu vực để xe rồi kích nổ bằng điều khiển từ xa. Hắn nhanh chóng nhảy lên xe đồng phạm, tẩu thoát về Đồng Nai gặp Khanh.

Lo lắng bị phát hiện, một tuần sau Nam liên hệ với Ngô Hùng, được ông ta hướng dẫn bỏ trốn nhưng bị bắt ngay sau đó.

Làm việc với cơ quan điều tra, Nam tỏ ra hối hận. Nam cho biết là con út trong gia đình có 4 anh chị em nên được mọi người cưng chiều. Do thiếu hiểu biết, bị Ngô Hùng lôi kéo nên mới phạm tội.

Nguyễn Khanh - chủ mưu vụ khủng bố. Ảnh: Công an cung cấp.

Chủ mưu khủng bố khai 'vì cần tiền'

Nguyễn Khanh quê Nghệ An, có 5 người con, trong đó Nguyễn Tấn Thành (28 tuổi) là út. Ông ta từng liên quan đến vụ án lừa đảo mua bán thiên thạch ở Đồng Nai, cuộc sống gia đình rất thiếu thốn.

Năm 2013, khi Nhà nước lấy ý kiến người dân về một dự thảo luật, ông ta bày tỏ thái độ chống đối, kết nối với Ngô Hùng qua mạng xã hội và được phong cho chức Tỉnh trưởng khu tự trị Đồng Nai. Hùng còn hứa sẽ gửi tiền cho ông ta lôi kéo người vào tổ chức và thực hiện các hành vi khủng bố nhằm gây tiếng vang cho lực lượng.

Để thực hiện kế hoạch lần này, Khanh được Ngô Hùng gửi tổng cộng gần 150 triệu đồng. Ông ta mua 10 kg thuốc nổ TNT của nhóm người ở huyện Đăk Mil (Đăk Nông) với giá 1,7 triệu đồng mỗi kg, sau đó giao cho con trai và người cháu là Dương Bá Giang (thợ máy tự do) chế tạo chất nổ.

Ngoài 2 quả nổ đưa cho Nam, Khanh còn giao một quả khác cho Nguyễn Xuân Phương (tức Hậu, 30 tuổi) để đặt tại trụ sở Công an phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Tuy nhiên, do sợ Khanh sẽ thủ tiêu mình sau khi thực hiện vụ này, Phương đã không làm theo.

Bị bắt cùng đồng phạm và 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế, 10 kg thuốc nổ TNT... Khanh thừa nhận toàn bộ hành vi, nói rằng vì hoàn cảnh khó khăn nên đã làm theo lời Ngô Hùng, nhưng không lôi kéo Thành vào cuộc. "Tôi cần tiền nên mới tham gia chứ biết ông ta hứa phong chức tước chỉ là hão huyền", Khanh nói và cho biết phần lớn tiền nhận được đã tiêu xài cá nhân.

Một trong những quả nổ cảnh sát tìm thấy ở nhà Khanh. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau nửa tháng điều tra, Công an TP HCM đã khởi tố Vũ Hoàng Nam, Nguyễn Khanh, Nguyễn Tấn Thành và Dương Bá Giang về hành vi Khủng bố; ba người ở Đăk Nông bán chất nổ cho Khanh bị khởi tố tội Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ.

Ngoài việc gây nổ nhiều trụ sở công an để gây hoang mang dư luận, Khanh còn bị cho là có kế hoạch ném quả nổ vào nhà riêng của các lãnh đạo thành phố, tỉnh thành.

Thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP HCM) cho biết đang truy bắt 3 nghi can khác, trong đó có kẻ chở Nam đến Công an phường 12 quận Tân Bình.

Theo VnExpress

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật