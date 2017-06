Nghi phạm giết ông chủ bán chim cảnh ở Sài Gòn chuyên đòi nợ thuê

Sau hơn một năm truy tìm, ngày 2/6, Đội 9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM, cho biết đã bắt được Trần Văn Định (quê ở Phú Yên).

Theo cơ quan điều tra, Định là nghi phạm đâm chết ông Huỳnh Anh Dũng (47 tuổi), chủ tiệm bán chim cảnh trên đường Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp. Người này chuyên đi đòi nợ thuê.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai khoảng 10h ngày 12/5/2016, Định đến cửa hàng trên để mua chim. Tại đây, anh ta mâu thuẫn về giá cả với chủ tiệm, dẫn đến 2 bên cự cãi. Lúc này con rể chủ tiệm chạy tới can ngăn đã dùng tay tát vào mặt khách hàng.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường nơi Định đâm chết ông Dũng. Ảnh: Lê Trai.

Tức giận vì bị đánh, 17h cùng ngày, Định nhờ bạn chở đến cửa hàng trên bằng xe máy. Anh ta nói với người đi cùng đứng chờ để vào mua đồ. Tuy nhiên, Định đã cầm dao đâm người bán hàng rồi lên xe tẩu thoát.

Sau khi gây án, thanh niên 24 tuổi liên tục di chuyển qua các quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận... rồi trốn lên nhà người thân ở xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Qua phác thảo chân dung từ hình ảnh của camera, nghi phạm có điểm nhận dạng là bị hở hàm ếch. Mới đây, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện có người giống với nghi phạm giết người mà Công an TP.HCM đang truy tìm. Ngày 31/5, công an địa phương phối hợp với Đội 9 (PC45), Công an TP.HCM, mời Định về trụ sở làm việc.

Sau nhiều giờ quanh co chối cãi, nghi phạm thừa nhận hành vi giết người. Khám xét nơi ở của Định tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, cảnh sát thu được khẩu súng K54, 2 viên đạn, 2 con dao. Trong đó có một con dao anh ta dùng gây án. Ngày 1/6, Định bị công an di lý về TP.HCM để tiếp tục điều tra.

Theo Khánh Trung (Tri Thức Trực Tuyến)