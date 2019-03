Nghi phạm giết người mang theo con dao gây án suốt bốn ngày

Ngày 12/3, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an Bình Dương và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vây bắt Nguyễn Duy Đồng (24 tuổi) tại nhà nghỉ ở thị trấn Cao Lộc (Lạng Sơn).

Theo cơ quan điều tra, khoảng 16h30 ngày 9/3, tại phòng trọ ở phường An Phú, thị xã Thuận An (Bình Dương), do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, anh Lương Đức Quỳnh (35 tuổi, quê Thanh Hóa) đã bị Đồng dùng dao đâm tử vong. Gây án xong, Đồng trốn khỏi hiện trường.

Đồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bình Minh

Công an tỉnh Bình Dương xác định nghi phạm ra miền Bắc, tới tỉnh Lạng Sơn với ý định trốn sang Trung Quốc.

22h30 ngày 11/3, Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được đề nghị phối hợp truy bắt đã lập tức kiểm soát chặt chẽ khu vực vùng biên, rà soát các nhà nghỉ, khu trọ.

Đồng đã được di lý về Bình Dương để phục vụ điều tra.

