Nghi phạm giết người 24 năm trước mạo danh 'con rể' của 'vợ' để trốn truy nã

Nghi phạm (Nguồn: Inernet)

Sáng 14/4, trung tá Huỳnh Thanh Quốc Việt, Đội trưởng Đội truy nã tội phạm, Công an TX.Vĩnh Châu, cho biết đơn vị vừa tiến hành bắt giữ và bàn giao Thạch Sơn (41 tuổi, quê quán ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Biêu, Bạc Liêu) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng. Sơn là nghi phạm bị truy nã đặc biệt về hành vi giết người cách đây 24 năm.

Theo hồ sơ, ngày 17/12/1994, Thạch Sơn từ Bạc Liêu sang Vĩnh Châu chơi với một nhóm bạn và xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác ở địa phương. Sau đó, Sơn cùng đồng phạm gây ra cái chết của anh Sơn Hoàng (ngụ tại ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, TX.Vĩnh Châu).

Sau khi gây án, Thạch Sơn trốn sang Campuchia; chung sống như vợ chồng với bà T.T.D. (quê quán TX.Vĩnh Châu).

Cách đây khoảng 1 năm, Thạch Sơn và bà D. trở về quê bà D. ở ấp Biển Trên A, P.Vĩnh Phước, TX.Vĩnh Châum sinh sống. Để hợp thức hóa thân phận của mình, Thạch Sơn đã lấy hộ khẩu của con bà D. và khai tên là Sơn Sôl (34 tuổi, con rể bà D.).

Ngày 12/4, qua công tác kiểm tra hành chính, Công an P.Vĩnh Phước nghi vấn về người khai là con rể bà D. nên đã phối hợp với Đội Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TX.Vĩnh Châu và các đơn vị chức năng của Công an tỉnh để xác minh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định người tự khai là "con rể bà D." chính là Thạch Sơn, nghi phạm trốn lệnh truy nã về hành vi giết người tại địa bàn TX.Vĩnh Châu cách đây 24 năm và tiến hành bắt giữ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Hoàng Vân (Thanh Niên Online)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật