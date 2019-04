Nghi phạm gây ra vụ thảm sát Trần Trọng Luận vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo nguồn tin riêng, chiều 24/4, đối tượng Luận cũng có mặt trong số hàng chục người dân được mời lên Cơ quan CSĐT lấy lời khai. Đối tượng là người làm việc sau cùng, được giám sát chặt chẽ hơn mọi người. Khoảng 16h30, trước khi làm việc với công an, hắn ói mửa khá nhiều lần.

Thông tin từ đại diện công an tỉnh Bình Dương xác nhận, Luận đã uống hàng chục viên thuốc cảm để tự tử nhưng bất thành. Hiện tại sức khỏe và tinh thần người này không ổn định và đang được điều trị dưới sự theo dõi và giám sát của lực lượng công an.

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy, đối tượng Luận âm tính với ma túy. Tuy nhiên, để có kết luận chính xác nhất, cơ quan công an đã gửi mẫu đi xét nghiệm kỹ hơn nhưng chưa có kết quả.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường và kết quả điều tra ban đầu thì hành vi giết người đã rõ, còn các hành vi nghi ngờ khác thì cơ quan công an vẫn đang xác minh. Lực lượng chức năng đang điều tra kỹ các tình tiết liên quan.

Tối ngày 26/4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Trọng Luận (SN 1985, ngụ phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên) để điều tra về hành vi giết người.

UBND phường Thái Hòa (thị xã Tân Uyên, Bình Dương), cho biết ba nạn nhân trong vụ thảm sát sẽ được an táng miễn phí tại nghĩa trang phường Thái Hòa. Lễ động quan sẽ diễn ra vào sáng sớm 27/4.

Như báo điện tử Gia đình và Xã hội - giadinh.net.vn đã đưa tin, ngày 24/4, một vụ án mạng xảy ra tại phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương khiến 3 người trong gia đình tử vong. Qua điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định đối tượng Phạm Trọng Luận có liên quan đến vụ án nên đã mời lên trụ sở công an làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng đã khai nhận do mâu thuẫn với nạn nhân Nhi nên khuya 23, rạng sáng ngày 24/4, hắn thủ sẵn mã tấu và dao, cạy tôn đột nhập vào nhà hàng xóm giết chết 3 người để trả thù.

Bảo Hằng

