Nghi phạm dùng vật sắc nhọn đâm khiến 10 người phơi nhiễm HIV khai gì?

Chiều 8/4, Công an TP.HCM thông tin, ngày 3.4, Công an TP nhận được trao đổi của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết từ khoảng cuối tháng 3 đến đầu tháng 4.2019, bệnh viện tiếp nhận một số trường hợp người dân đến tư vấn và điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV do kẻ lạ mặt dùng vật sắc nhọn tấn công gây vết thương trên người.

Sau khi tiếp nhận thông tin trao đổi của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tập trung truy xét, truy tìm đối tượng.

Chiều 4.4, qua điều tra truy xét, Công an Q.5 đã tạm giữ nghi phạm tên Châu Kiều Bình Huy ( 30 tuổi, ngụ P.2, Q.6) người được xác định có liên quan đến vụ việc nói trên.

Huy đã có 1 tiền án trộm tài sản, 1 tiền sự cai nghiện ma túy . Tiến hành kiểm tra nhà của Huy, công an thu giữ nhiều vật kim loại dạng xoắn, nhọn. Huy khai nhận đã thực hiện 6 vụ dùng vật sắc nhọn gây thương tích cho người đi đường. Hiện Công an Q.5 đang phối hợp Bệnh viện Nhiệt Đới xác minh thêm nạn nhân để xác định chính xác. Đồng thời, giám định tâm thần đối với Huy để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, BS Lê Mạnh Hùng, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, cho biết trong vòng 10 ngày (từ ngày 23.3 đến 3.4) bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho 10 người bị phơi nhiễm HIV do bị người lạ tấn công bằng vật nhọn. Đa số các trường hợp này bị đâm vào tay, lưng; nạn nhân đến bệnh viện với tâm trạng rất lo lắng. Theo BS Hùng, bệnh viện đã tư vấn và cho bệnh nhân uống thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV , đồng thời hẹn tái khám theo quy định.

Những cách xử trí khi bị phơi nhiễm HIV - Phơi nhiễm HIV do tổn thương da chảy máu: xối ngay vết thương dưới vòi nước; để vết thương tự chảy máu trong một thời gian ngắn, không nặn bóp vết thương; rửa kỹ bằng xà phòng và nước sạch. - Phơi nhiễm qua niêm mạc mắt: rửa sạch bằng nước cất hoặc nước muối NaCl 0.9% liên tục trong 5 phút. - Phơi nhiễm qua miệng, mũi: rửa, nhỏ mũi bằng nước cất hoặc dung dịch NaCl 0.9%; xúc miệng bằng dung dịch NaCl 0.9% nhiều lần. Khi xảy ra sự cố phơi nhiễm, cần xử lý kịp thời tại vết thương và dùng thuốc kháng vi rút càng sớm càng tốt. Nếu dùng thuốc trễ (sau 72 giờ đầu) thì không có hiệu quả. Người bị phơi nhiễm cần làm các xét nghiệm HIV sau 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng.

