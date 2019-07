Nghi phạm dùng súng AK bắn bạn gái bị bắt khi trốn ở Đà Nẵng

Chiều 28/7, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, ngụ xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin) trong lúc lẩn trốn ở TP Đà Nẵng. Người này là nghi phạm dùng súng AK bắn người yêu rồi tự sát nhưng không thành.

Sau khi gây án, anh ta được chuyển xuống Bệnh viện răng hàm mặt Trung ương tại TP.HCM điều trị. Ba ngày trước, Tùng bỏ trốn cùng con trai 10 tuổi nên bị Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã. Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can Tùng về tội Giết người.

Tùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Lộc.

Chiều 21/7, Tùng đến nhà chị Huyền nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Sau đó, chị này chạy sang nhà hàng xóm thì bị Tùng đuổi theo, dùng súng AK bắn rồi tự sát. Hàng xóm đưa 2 người đi cấp cứu.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ khẩu súng AK cắt báng, 24 viên đạn và 2 vỏ đạn.

Tùng có ba tiền án về tội Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích.

Theo gia đình, chị Huyền và Tùng nảy sinh tình cảm một năm trước. Khoảng một tháng nay, hai bên mâu thuẫn, có lần đã xô xát.

