Nghi phạm đập mù mắt nữ sinh vì hiếp dâm bất thành sa lưới

Như đã đưa tin: Nạn nhân trong vụ án này là em V.Th.A.V (học sinh lớp 10 Trường THPT Hàm Tân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận). Theo lời khai của V, chiều 19.10, sau giờ tan học, em và một bạn cùng lớp trễ chuyến xe buýt nên đi bộ về nhà ở xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân. Lúc này, có một thanh niên đi xe máy trên đường đã cho 2 em quá giang. Khi đến xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, bạn của V đến nhà nên xuống xe.

Khi còn một mình V, thay vì chở em về nhà, gã thanh niên tăng tốc chạy về hướng thị xã La Gi rồi rẽ vào nghĩa trang Tân Tạo thuộc phường Tân An, thị xã La Gi. Tại đây, gã thanh niên khống chế V để giở trò đồi bại nhưng nữ sinh này chống cự quyết liệt. Gã "yêu râu xanh" dùng cục gạch tấn công vào vùng mặt V đến ngất xỉu. Sau khi tỉnh dậy, V đã bò ra đường và sau đó được đưa đi cấp cứu.

Nữ sinh này đã được chuyển vào TP.HCM để tiếp tục điều trị, nhưng mắt trái hỏng hoàn toàn, phải múc bỏ.

Em V điều trị tại bệnh viện.

Theo Người Lao Động: Sau gần 1 tuần điều tra, chiều nay (27.10), Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết đã bắt được nghi phạm gây án. Nghi phạm tên là Đỗ Văn Thông (SN 1993, hộ khẩu thường trú ở khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Theo Công an thị xã La Gi, sau gần một tuần điều tra phá án, công an đã dựng hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và lời khai của người bị hại. Công an cũng đã tiến hành trích xuất camera để xác minh hơn một ngàn xe máy có biển số mang đầu số xe 069 từ B1 đến B9 (nạn nhân nhớ được xe mang số 86B 069…) trên địa bàn thị xã La Gi để khoanh vùng và sàng lọc đối tượng. Từ các dữ liệu thu thập được, lực lượng chức năng đã nhận thấy tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân có một đối tượng khá giống với những gì nạn nhân đã miêu tả.

Đỗ Văn Thông - nghi phạm đập mù mắt nữ sinh vì hiếp dâm bất thành. Ảnh: Người Lao Động

Sau khi xác minh, cơ quan điều tra biết được rằng đối tượng này đã từng có một tiền án về tội hiếp dâm. Vào lúc 4h sáng 27.10, Đội cảnh sát hình sự Công an thị xã La Gi đã phối hợp với Công an thị trấn Tân Nghĩa mời Đỗ Văn Thông về cơ quan công an làm việc. Tại trụ sở công an, sau nhiều lần quanh co chối tội, trước các bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng Thông đã cúi đầu nhận tội. Hiện nghi phạm đang bị tạm giam tại Công an thị xã La Gi chờ hoàn tất hồ sơ để truy tố.

