Nghi phạm cướp ngân hàng tự thiêu khi bị bắt nợ số tiền đánh đề khủng

Liên quan đến vụ cướp ngân hàng bất thành, chiều 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) đang tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai Lê Tấn Tài (36 tuổi, quê An Giang; tạm trú H.Đức Hòa, tỉnh Long An) để làm rõ hành vi "cướp tài sản".

Nghi can Lê Tấn Tài và ngân hàng xảy ra vụ cướp





Làm việc với cơ quan chức năng, Lê Tấn Tài - nghi phạm trong vụ cướp tại chi nhánh một Ngân hàng trên đường Trần Văn Giàu (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM) - khai, do cờ bạc, đánh đề, Tài nợ nhiều đối tượng bên ngoài xã hội 200 triệu đồng, bị các chủ nợ đốc thúc trả tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền trả nợ, tiêu xài.

Sáng 14/11, Tài tháo rời biển số xe máy đi từ Long An lên tới TPHCM và mua xăng để thực hiện hành vi phạm tội.

Đi ngang qua ngân hàng T. đường Trần Văn Giàu (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân), Tài thấy vắng người nên chọn để cướp.

Đến quầy giao dịch, Tài lấy can xăng 5 lít trong ba lô tưới lên người, yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô nếu không sẽ tự châm lửa đốt.

Nghe báo động, lực lượng bảo vệ ngân hàng chạy vào bên trong. Thấy vậy, người đàn ông này liền bỏ chạy ra cửa, tự châm lửa đốt để chạy trốn. Tuy nhiên người dân và lực lượng chức năng kịp dập lửa, đưa Tài vào bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cướp ngân hàng bất thành.

Hương Ly (tổng hợp)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật