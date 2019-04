Nghỉ lễ chạy quá tốc độ trên đường cao tốc bị xử lý thế nào?

Mức xử phạt đối với hành vi chạy quá tốc độ tối đa cho phép trên đường cao tốc? Tốc độ tối đa cho phép trên mỗi loại đường cao tốc là giống hay khác nhau và phụ thuộc vào yếu tố nào? (Bạn đọc Vũ Văn Ba)

Với hành vi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định trên đường cao tốc sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, ngày 26.5.2016 của Chính phủ.

Cụ thể, căn cứ vào Điểm a, Khoản 3; Điểm đ, Khoản 6; Điểm a, Khoản 7; Điểm đ, Khoản 8 thuộc Điều 5 và Điểm a, Khoản 1, Điều 78 trong Nghị định số 46/2016/NĐ-CP thì mức phạt đối với người điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ cho phép sẽ bị xử phạt, cụ thể như sau:

Khi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến 10 km/h thì bị phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.

Khi điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Khi điều khiển xe chạy quá tốc độ tối đa cho phép từ 20 km/h đến 35 km/h thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Khi điều khiển xe chạy quá tốc độ tối đa cho phép trên 35 km/h thì bị phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 tháng đến 04 tháng.

Tùy theo từng cấp đường cao tốc, Bộ Giao thông vận tải công bố tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu cụ thể. Hiện nay, tốc độ cao nhất được chạy trên đường cao tốc là 120 km/h, tốc độ tối thiểu được ghi trên biển báo hiệu.

Căn cứ Điều 9, Thông tư 91/2015/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định Tốc độ của các loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng trên đường cao tốc như sau: Khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, người điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng phải tuân thủ tốc độ tối đa, tốc độ tối thiểu ghi trên biển báo hiệu đường bộ.

Ngoài ra, căn cứ Điều 12, Thông tư 91/2015/TT-BGTVT để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, phương tiện phải tuân thủ khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường.

Cụ thể, khi mặt đường khô ráo phương tiện lưu thông với tốc độ 80 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 55m; với tốc độ 100 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 70m; với tốc độ 120 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu là 100m. Khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn thích hợp lớn hơn khoảng cách an toàn ghi trên biển báo.

Cổng thông tin Điện tử Bộ Công an

